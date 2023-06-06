手袋迷必去｜太古廣場x V&A博物館 Bags: Inside Out首個亞洲巡迴展 逾240展品/陳慧琳私人珍藏

太古地產與英國維多利亞與艾伯特博物館（英國V&A博物館）合作，在太古廣場舉行Bags: Inside Out展覽，作爲其國際巡迴展覽的壓軸終點站。此享負盛名的展覽首度踏出英國，展出超過240件標誌性展品。展覽亮點之一已故英國皇妃戴安娜最愛用Christian Dior的「Lady Dior」手袋，以及《色慾都市》主角莎拉·謝茜嘉·柏加（Sarah Jessica Parker）所用的經典Fendi「Baguette」手袋。著名歌手及演員陳慧琳（Kelly Chen）亦會展示的13件私人珍藏，象徵其彌足珍貴的回憶和經歷，見證她的每個時代。

十六世紀至今的手袋造型

Bags: Inside Out由Lucia Savi博士策展，並在場地特設的博物館級別專屬空間舉行，檢視從十六世紀至今的手袋造型、功能、設計及製作。展覽將免費向公眾開放，讓公眾有機會參與這項展示手袋創意和工藝的盛事。公眾將可透過逾240件展品，以前所未有的視角親睹手袋這個標誌性的時尚配飾，以各種形態與面貌跨越時代變遷及地域文化。展品包括不同為男女設計的手袋，別具文化意義，包括已故英國皇妃戴安娜最愛用Christian Dior的「Lady Dior」手袋，以及美國著名劇集《色慾都市》主角莎拉·謝茜嘉·柏加（Sarah Jessica Parker）所用的經典Fendi「Baguette」手袋。公眾可於展覽中了解手袋在不同時代的意義，探索手袋如何塑造時尚、身份及社會。