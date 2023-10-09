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生活
2023-10-09 11:50:00

打風食譜｜椒鹽炸雞翼、芥末炸雞粒、照燒無骨雞髀 4款氣炸鍋雞肉做法將急凍食品大變身！

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打風食譜｜椒鹽炸雞翼、芥末炸雞粒、照燒無骨雞髀 4款氣炸鍋雞肉做法將急凍食品大變身！

打風食譜｜椒鹽炸雞翼、芥末炸雞粒、照燒無骨雞髀 4款氣炸鍋雞肉做法將急凍食品大變身！

不少人都因在家工作WORK FROM HOME留在家中用膳吃什餐，因此亦囤積了不少急凍食品，而急凍雞肉產品更是港人喜愛囤積的食品之一。以下就教大家製作4款氣炸鍋雞肉食譜，讓急凍食品大變身，在家也可以吃到不同風味的雞肉料理！

氣炸鍋食譜｜急凍雞髀：日式照燒無骨雞髀肉

不少人都喜歡吃日式料理中的照燒雞扒，其實利用氣炸鍋同樣可以做到相同效果，比起用一般的雞扒，無骨雞髀肉更加嫩滑多汁，口感更佳，用來配飯食用一流！

日式照燒無骨雞髀肉材料：無骨雞髀 4隻／料酒 3湯匙
生抽 1.5 湯匙／蠔油 1 湯匙、老抽 1湯匙／辣椒粉 1 湯匙、蜂蜜 半湯匙／椒鹽 半湯匙／黑椒 半湯匙

日式照燒無骨雞髀肉做法

1.無骨雞髀預先解凍後清洗乾淨，然後浸出血水備用。
2.將雞髀放進大碗中，加入所有調味料後均勻塗抹，放進雪櫃醃3個小時。  
3.醃製後取出雞髀，在表面刷兩層油。
4.放入氣炸鍋以180度焗10分鐘後翻面，加熱至200度，再焗約7-10分鐘即可。

雞髀肉比一般雞扒更加嫩滑。 健身或減肥人士也適合食用雞髀肉。 日式照燒汁用來配飯同樣一流！
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氣炸鍋食譜｜急凍雞翼：港式蜜椒番薯雞翼

說到香港人家中常有的冰鮮食品庫存，便不得不提冰鮮雞翼，除了製作簡單的豉油雞翼、瑞士雞翼外，其實利用氣炸鍋可以製作出變奏版的大排檔美食，以雞翼取代牛柳粒，製成同樣甜辣可口的蜜椒番薯雞翼，做法亦十分簡單，無論大人或小朋友都一定喜歡！

港式蜜椒番薯雞翼材料：雞翼 10隻／番薯 2個
雞蛋 2隻／澱粉 1湯匙、料酒 2湯匙／胡椒粉 適量
生抽 2湯匙／蠔油 1湯匙、老抽 適量／蒜蓉 2湯匙、蜜糖 1湯匙／黑椒 適量／蜜糖 適量(番薯用)

港式蜜椒番薯雞翼做法

1.雞翼解凍後洗乾淨，加入料酒、蒜蓉、生抽、蠔油、胡椒粉、蜜糖、黑椒和老抽後均勻塗抹，然後放進雪櫃醃兩個小時。  
2.番薯以適中的厚度切片。
3.將兩隻雞蛋打入碗中，再加入澱粉攪拌均勻，然後放入番薯片，裹滿雞蛋液後取出。  
4.在氣炸鍋中先放入番薯薯片，以200度焗8分鐘。 
5.時間到後在番薯片上掃上蜂蜜，然後翻面再掃一次。 
6.直接鋪上雞翼，以180度焗20-25分鐘，中途需打開確認狀況，多翻面至雞翼熟透即可。

不喜歡番薯的話亦可以只製作雞翼。 不少香港家庭都會囤貨急凍雞翼在家中。 蜜椒番薯雞翼可口惹味。

氣炸鍋食譜｜急凍雞翼：港式椒鹽炸雞翼

如果想在家中吃到炸雞的香脆口感，又想少油的話，利用氣炸鍋同樣可以做到！雞翼選用冰鮮雞翼即可，只需要再解凍後醃製得宜，便可以製作出外脆內滑的椒鹽炸雞翼。若果家中的氣炸鍋夠大，更可以增加份量，一次過製作更多雞翼。

港式椒鹽炸雞翼材料：雞翼 6隻／料酒 2湯匙
生抽 1湯匙／蠔油 1 湯匙、油 1湯匙／辣椒粉 1 湯匙、孜然粉 半湯匙／椒鹽 半湯匙
雞蛋 2隻／澱粉 適量／麵包糠 適量

港式椒鹽炸雞翼做法

1.雞翼解凍後洗乾淨，在表面切三劃，加入料酒、生抽、蠔油、辣椒粉、孜然粉、椒鹽和油後均勻塗抹，放進雪櫃醃3-4小時。 
2.醃好雞翼後依次裹上澱粉、蛋液和麵包糠。 
3.放入氣炸鍋，以200度焗20-25分鐘，每5分鐘翻面一次至雞翼熟透即可。

加入乾蒜令味道更香口。 輕鬆變成家常便飯！ 依次序裹上炸粉即可。

氣炸鍋食譜｜急凍雞胸：韓式蜜糖芥末炸雞粒

下午茶時間想吃一些簡單小食的話，不妨利用氣炸鍋製作惹味可口的蜜糖芥末炸雞粒，預先一晚解涷，再在午餐前醃製，下午茶時間製作就剛剛好。而加入蜜糖芥末醬的炸雞粒外脆內滑，十足韓國炸雞的口感，絕對會讓人吃上癮，一點也不像冰鮮食品！

韓式蜜糖芥末炸雞粒材料：雞胸 2塊／薑片 少許
料酒 2湯匙／蜜糖 半湯匙、生抽 2湯匙／蠔油 1 湯匙、老抽 1湯匙／辣椒粉 1 湯匙
孜然粉  半湯匙／椒鹽 適量、黑椒 適量／蜜糖芥末醬 適量

韓式蜜糖芥末炸雞粒做法

1.兩塊雞胸肉解凍後洗乾淨切粒，加入薑片、料酒、生抽、蠔油、辣椒粉、孜然粉、蜜糖、黑胡椒和椒鹽後均勻塗抹，放進雪櫃醃3-4小時。 
2.醃好雞肉後依次裹上澱粉、蛋液和麵包糠。 
3.放入氣炸鍋以190度焗20-25分鐘，中途需打開確認狀況，翻面2-3次至熟透後取出。
4.倒上蜜糖芥末醬即可。

即使是雞胸亦充滿肉汁！ 炸皮香脆可口。 急凍雞胸也可以製作出美味的料理。
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