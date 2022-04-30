把悲傷留給電影｜做成龍第一個私人助理 導演陳德森：待我猶如親弟

我媽有一天問我，你覺得自己適合做藝人的私人助理嗎？ 我跟我媽說，跟助理編導應該沒什麼大分別吧！ 事緣是成龍大哥剛拍完《蛇形刁手》和《醉拳》，紅得發紫的他實在需要一個私人助理來分擔經理人陳自強的工作，因為母親是陳自強的麻將搭子，所以他隨即想到和成龍大哥年紀相若的我，我們只是相差四歲而且我也懂影視行業的工作。我當然非常願意接受這份新挑戰，更何況離開麗的電視的主要原因，就是希望加入電影圈學做電影導演，而那個年頭的成龍大哥在電影界炙手可熱，而且他接下所有片子都會是大製作。學當導演這條路不是更容易嗎？但卻事與願違……

首個香港電影明星私人助理 記憶中那個年代的大明星都只流行帶傭人進組，她們負責奉茶倒水，另外像李小龍會有經紀人，但如果說正正式式的私人助理，成龍大哥該是第一人，而我就成了香港電影界第一個大明星助理。還記得第一次到嘉禾電影公司見成龍大哥時的情景，他見面第一句跟我說：「大家都稱我做Jackie，你以後也跟著這樣叫我。」 當年的成龍才24歲很年輕，我想叫英文名Jackie是比較洋氣吧！從言談間，成龍知道我在台北生活過，也能操流利國語，而且曾當過編劇及助導，覺得我很適合幫他，他告訴我因為他小時候在于占元師傅〔注1〕的戲班學校沒什麼機會讀書，幾乎只有小一程度，所以需要有人給他讀劇本，然後幫他寫讀後感！但他憑後天的努力學習中英文，就算到美國電視台接受現場訪問，也可用英文對答如流！

待自己猶如親弟 陳德森：可說是一人之下、萬人之上 因為《蛇形刁手》和《醉拳》的超級成功，成龍大哥決定休息一陣子，專注籌備自己首部執導的電影《師弟出馬》，這段日子跟著他的我，天天都吃好喝好，日子過得不亦樂乎。而且當年成龍待我也猶如親弟，他買新衣服我必定可以選一件，後來他知道我想買摩托車代步但缺錢，便叫公司為我付頭款（即首期）。那時候的我可說是一人之下、萬人之上（除了經紀人陳自強）。我記得有一次跟當年嘉禾電影的其中一個老闆蔡永昌先生〔注2〕，一同送成龍去飛機場，因成龍要出國做宣傳。大哥上飛機後蔡先生邀我一起在機場餐廳吃午餐，原因是他希望我能夠幫忙從成龍家中的一大堆電影劇本裡，抽出公司想優先開拍的劇本讀給他聽…… 想想⋯⋯堂堂嘉禾電影公司大老闆邀請一個20歲小助理一起用膳？ 就是一個字「飄」！ 這樣快樂的日子連續過了七、八個月，終於等到成龍自導自演的電影《師弟出馬》正式開鏡……。

七十年代嘉禾片場