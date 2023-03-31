抗皺精華｜擊退皺紋按摩手法/抗皺好物推介 撫平皺紋細紋

除著歲月流逝，加上日曬、表情、生活壓力、熬夜及缺水等因素，都會導致皺紋乾紋。當女生發現自己的第一條皺紋時，都會覺得自己老了幾歲，以下為大家介紹數款針對皺紋及眼紋的精華及乳霜，能撫平細紋、減淡皺紋及法令紋等，加上一系列的擊退皺紋按摩手法，讓大家還原年輕外貌。
皺紋形成原因
內因性老化：
發生在人體體內，進而影響皮膚外觀造成皺紋。隨著年歲漸長，纖維母細胞減少分裂增生，令真皮層中的膠原纖維蛋白、彈力纖維蛋白和玻尿酸含量降低，皮膚不再飽滿有彈性，產生靜態性細紋，即使臉部沒有動作時也會出現。
外因性老化：
這種皺紋則由外在因素造成，例如紫外線傷害、環境污染、自由基傷害、熬夜及抽煙等，都對皮膚的傷害非常大，尤其日曬造成光老化是外因性老化的主因，會導致皺紋形成。
另外，平日重複的肌肉運動也會造成皺紋，例如皺眉紋、魚尾紋、抬頭紋等動態皺紋，在年輕、皮膚彈力好時，只會在動作時出現，但隨著老化彈性變差，愈來愈難恢復原狀，逐漸轉成靜態紋。
擊退皺紋按摩手法
日本東京電視節目《ソレダメ》曾請來著名臉部按摩專家村木宏衣，教授抗衰老按摩方法，不單能增加血液循環，更可以帶走面部積聚的廢物，更有效預防臉部下垂，消除皺紋及法令紋，令皮膚回復彈性。
1. 臉頰按摩
用左手食指指尖按右邊的臉頰，位置大概在顴骨下方。隨後將左手的中指、拇指放上，三隻手指同時用力捏臉頰。此時咀巴不停的開合，左手記得保持用力捏臉頰。為整張臉都得到提升效果，可隔一隻手指位，於3處重複該動作，每天恆常按摩，慢慢會感受到肌肉不再僵硬，回復彈性。
2. 額頭按摩
想針對額頭的火車紋，可以先雙手握拳，並將手指的第一、二關節的位置在眉毛上方，慢慢向外畫圈。按摩兩、三次後，隔一手指位重複動作，以覆蓋整個前額。
3. 法令紋按摩
法令紋是女人公敵之一，想按走法令紋，可以先屈曲雙手食指，置於顴骨下方，向面輕壓，並左右移動5次，完成後便向下個一手指位重複動作。村木指，法令紋的位置有4組肌肉，這套動作有助放鬆肌肉，預防臉頰變得僵硬出現法令紋。
抗皺好物推介｜Hourglass煥膚抗皺修護精華
精華質地輕盈透簿，加入維他命A醇及煙酰胺等，有助肌膚快速吸收，顯著減少細紋和皺紋，並減淡黑斑和色素暗沉，提升肌膚的淨透度，幫助均勻膚色，帶來健康光澤感。
抗皺好物推介｜dermalogica 活力肌膚淡紋煥顏精華
蘊含3.5%高劑量及速效的視黃素複合物等，幫助皮膚修復並提高肌膚彈性，有助保濕及強化水分屏障，有效改善皮膚4種皮膚老化跡象，幫助減淡皺紋，平滑細嫩膚質，均勻膚色，更有效改善粗大毛孔。
抗皺好物推介｜Kiehl’s 醫學速效淡紋活注精華
蘊含0.3%純正A醇的高活性釋放技術，能被迅速吸收，直接深入肌膚多達15層，加速細胞更新，有助新生皮膚細胞帶到肌膚表面，撫平細紋，並擊退頑固皺紋，持續使用更可令肌膚緊緻提升。
抗皺好物推介｜TATCHA 煥采絲滑緊緻精華
敏感肌膚不適用A醇成份的產品，這款精華以升級再造小紅莓提取物及海茴香作為替代A醇的主要抗皺成分，擊退皺紋同時舒緩肌膚、提升光澤、補充流失的膠原蛋白、保濕滋養同時改善泛紅，令肌膚宛如絲綢般，由內而外散發年輕亮采。
抗皺好物推介｜Elizabeth Arden 升級版時空彈力緊緻眼霜
眼霜蘊含四胜肽、煙醯胺、紅海藻及雪絨花萃取等，能收緊鬆弛眼肌、保濕滋潤皮膚層、提拉肌膚避免鬆弛下垂，緊緻肌膚和強化肌膚屏障，令眼窩回復緊緻，幫助重塑分明輪廓。
抗皺好物推介｜The Ordinary 多肽明目精華
魚尾紋一般因為膠原蛋白和彈力蛋白流失與肌肉重複運動而產生，精華特別加入棕櫚酰三肽 38，針對眼部皺紋的外觀、 數量和深度，同時有助改善黑眼圈及解決眼袋，改善眼部肌膚常見的衰老現象。
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面膜運用微包裹技術，透過具有保濕和修復作的仿生納米囊泡，包裹保護各種被切割成比普通護膚品分子小1,000倍的活性成分微粒，在3-5秒內滲透到肌膚底層。面膜同時加入效果快著稱的法國成熟肽技術，有助刺激膠原蛋白的合成，強效抗皺，減緩肌膚老化過程，令肌膚看起來更光滑及年輕。鉑金有效中和破壞性的自由基，增強肌膚彈性，達致抗氧、抗衰老效果。