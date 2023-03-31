抗皺精華｜擊退皺紋按摩手法/抗皺好物推介 撫平皺紋細紋

除著歲月流逝，加上日曬、表情、生活壓力、熬夜及缺水等因素，都會導致皺紋乾紋。當女生發現自己的第一條皺紋時，都會覺得自己老了幾歲，以下為大家介紹數款針對皺紋及眼紋的精華及乳霜，能撫平細紋、減淡皺紋及法令紋等，加上一系列的擊退皺紋按摩手法，讓大家還原年輕外貌。

皺紋形成原因

內因性老化：

發生在人體體內，進而影響皮膚外觀造成皺紋。隨著年歲漸長，纖維母細胞減少分裂增生，令真皮層中的膠原纖維蛋白、彈力纖維蛋白和玻尿酸含量降低，皮膚不再飽滿有彈性，產生靜態性細紋，即使臉部沒有動作時也會出現。

外因性老化：

這種皺紋則由外在因素造成，例如紫外線傷害、環境污染、自由基傷害、熬夜及抽煙等，都對皮膚的傷害非常大，尤其日曬造成光老化是外因性老化的主因，會導致皺紋形成。

另外，平日重複的肌肉運動也會造成皺紋，例如皺眉紋、魚尾紋、抬頭紋等動態皺紋，在年輕、皮膚彈力好時，只會在動作時出現，但隨著老化彈性變差，愈來愈難恢復原狀，逐漸轉成靜態紋。