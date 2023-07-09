抽獎優惠｜「機」不可失！購買Meiji Amino Collagen明治氨基膠原蛋白 參加有獎遊戲即有機會贏走日本大阪之旅

擁有水嫩又具彈性的自然美肌，為女生夢寐的肌膚狀態，比起不斷入手昂貴護膚品，更要掌握箇中關鍵——膠原蛋白。隨年齡增長、環境污染、壓力增加等因素影響，膠原蛋白會不斷流失，細紋、鬆弛、乾燥等衰老現象，將陸續於皮膚上顯現。

告別衰老肌 迎接女神無瑕肌

想擺脫皮膚衰老現象，就要由日常補充膠原蛋白習慣開始，方可從根源直擊肌膚問題，告別肌膚衰老威脅。而要有效護膚，膠原蛋白的角色絕對不容小覷。然而，要有效補充膠原蛋白，回復彈潤美肌，除了勤加補給，更要懂得挑選高效產品。日本知名品牌明治旗下的Meiji Amino Collagen明治氨基膠原蛋白，連續15年穩佔日本市場第一位，為當地最暢銷的粉末狀美容膠原蛋白。粉末混入入果汁、乳酪輕易溶解，而且容易入口，身體容易吸收，提升了肌膚保濕力及彈性，乾燥細紋減少。

購滿指定金額 即有 機會贏走豐富獎品

膠原蛋白對身體的好處，相信大家都知道。不過，明治最想知道膠原蛋白如何解決你所面對的問題！由即日起至2023年7月20日，凡於指定零售商門市/ 網店*，購買Meiji Amino Collagen明治氨基膠原蛋白系列^滿$400 (以單一收據計算)，即可參加有獎遊戲，仲有機會贏走日本大阪來回機票，多款豐富星級家電及高級餐飲禮券！