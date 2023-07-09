抽獎優惠｜買特強喜療妥腿部護理乳液 有機會贏過萬元豐富獎品！

暑假將至，不少人計劃帶同一家大細出國旅遊，與家人創造難忘回憶。然而，無論是購物或參觀，旅途中少不免有大量走動，為雙腿帶來疲勞和不適。若不想因腳力告急而令旅程蒙上陰影，#特強喜療妥腿部護理乳液 便是你旅程必備的「鐵腳神器」！它能深層呵護受損靜脈，迅速紓緩因久坐、長時間站立或步行所引致的腿部不適。

特強喜療妥腿部護理乳液 隨時隨地做好靜脈深層護理

雙腳是我們行動力的泉源，若想盡情探索世界，照顧雙腳健康至關重要。特強喜療妥腿部護理乳液 含有天然草本精華Rutin蘆丁配方及維他命P，能有效強化靜脈血管壁^，紓緩五大腿部問題，包括腳腫、疲勞、雙腿沉重、蜘蛛網紋以及懷孕和經期時的腳部腫脹不適。乳液不含藥性，可隨時隨地使用。旅途中，不論是長途飛行久坐所帶來的腳部血管壓力，或是行程中長時間步行引起的腿部疲倦，只需將乳液塗抹於小腿不適的部位，然後用手由下至上輕輕按摩，讓你重拾如鐵一般的「腳骨力」，繼續享受旅程。