拍Visa搭港鐵 贏《Katch the POP》音樂會門票 睇MIRROR、ERROR及Jessica演出

「Visa 與港鐵呈獻：《Katch the POP》音樂會」將於6月 8日打響頭陣，包括本地人氣男子組合MIRROR 成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger）；男團 ERROR 成員梁業（Fatboy）、何啟華Dee、郭嘉駿 193 及吳保錡 Poki；以及韓國人氣女星鄭秀妍（Jessica）。亞太地區2的 Visa 信用卡或扣賬卡持卡人只需預先登記再拍 Visa 搭港鐵，就可以獲取幸運抽獎機會，贏取《Katch the POP》音樂會門票，總共1,600張。

由即日起至5 月15日期間，參加者可以於Katch網站(https://concert.katch.hk/visamtr) 以合資格 Visa 信用卡或扣賬卡登記參加活動。在Katch網站頁面內填寫必要個人資料，包括 Visa持卡人姓名、有效聯絡方式及合資格登記 Visa卡號碼，並選擇門票領取地點。參加者以指定已登記 Visa卡乘搭港鐵，符合資格人士將獲得每日一次抽獎機會。特選銀行的 Visa 持卡人登記後每日最多可獲額外抽獎機會共3次，更多詳情將由銀行合作夥伴適時公布。800名得獎者將於5月30 日於Katch 網站上公布，每位得獎者將獲得音樂會門票一套兩張。