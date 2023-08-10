按摩店推介｜尖沙咀簡約渡假風按摩店 高CP值通淋巴排毒按摩療程

走小清新風格的「日月・按摩」最近在尖沙咀開設全新分店，新店佔地近4,000尺，是3間分店中最大一家，店內裝潢採用地中海風格，即使座落於柯士甸道鬧市中，都可以好好放鬆。

新店裝潢走地中海風格，以輕柔、溫暖的大地色調作為設計主軸，融和大自然元素，搭配一系列自家設計的渡假風淡色系家具，打造寧靜悠閒氛圍。地下樓層設有腳部按摩的梳化；2樓設有充滿異國情調的院子，更特設4人套房，寬敞舒適的空間同樣採用淡雅的自然色調，營造出宛如度假村的悠閒感覺。

筆者今次試做的是「淋巴治療排毒按摩」，負責按摩的女師傅來自泰國，但來港已一段日子，所以簡單英文對答絕對沒有問題！在療程之前，師傅先了解我在那個身體位置疲倦，以及受不受力，筆者向來是完全不受力的體質，師傅亦很快拿捏到並調校力度。

筆者當初選擇「淋巴排毒」，主要是覺得身體有浮腫及沉重感（尤其雙腳小腿！），亦希望化解一下臂膀的疲倦。不過，當師傅開始按摩時，才發現自己全身最緊張的位置位，竟然是於屁股上方與後腰之間的肌肉，師傅以獨特手法深層按摩該位置，雖然有點痛，但按完即時令人放鬆；而另一個「驚喜」位是手踭對上的肌肉，單是按下去，我自己亦感覺到緊實，相信是長期用電腦及手機積存下來的「倦債」。完成程療後，除了覺得全身鬆軟輕飄飄之外，雙腿的浮腫亦消退一點，回程時見步如飛，回家亦睡得非常好。

除了「淋巴治療排毒按摩」，「日月. 按摩」亦提供足部養生穴位按摩、穴位深層放鬆按摩、磁叉引流排毒按摩及熱石能量導入按摩。另有「阿育吠陀身心平衡養生療程」，療程會根據風型、火型、或水型不同體質的個別差異與身心狀態，作出適當的按摩治療，配以頌缽的音頻震動，通過「頻率共振」從而由外到內放鬆肌肉、淨化負能量、鎮靜情緒以及療癒身心，相信對身心靈有興趣的人士都可以一試。