按摩Spa及Facial推介 mtm labo熱石香薰按摩/GLYCEL 冰封肌齡療程 (持續更新)

臨近聖誕及新年，不少人的工作排得密密麻麻，趁著聖誕長假期將至，女生們不妨為自己安排一次treatment，無論是做Facial改善膚質，還是來一次按摩Spa，舒緩身心壓力，更可以幫助身體排毒，好好慰勞一下疲憊的身心。 按摩 Spa 及 Facial 推介｜ SPA by mtm labo 熱石香薰按摩 平衡陰陽 生活緊張及疫情等外在環境，都有可能影響身體及內在情緒，令陰陽失衡。SPA by mtm labo陰陽能量熱石香薰療法，發揮能量熱石及「量身定制」香薰油的協同功效，配合交替手法香薰按摩，將自然力量灌注身體，令陰陽有序，內外協調。 療程前，專業顧問會透過專業評測，因應客人的身體及情緒狀況，為客人選出最合適的香薰精油。3款香薰精油以不同香味，透過嗅覺喚醒與身體的連結。

按摩Spa及Facial推介｜SPA by mtm labo熱石香薰按摩 平衡陰陽

療程前，專業顧問會透過專業評測，因應客人的身體及情緒狀況，為客人選出最合適的香薰精油。3款香薰精油以不同香味，透過嗅覺喚醒與身體的連結。 療程特意選用高療效的「玄武石」及「櫻花石」，被溫熱後綻放天然治療能量；配合SPA by mtm labo獨家調制的「量身定制」香薰精油，發揮天然植物力量的協同功效，配合交替手法按摩，刺激血液循環和促進新陳代謝，加速排走體內毒素及多餘水份，平衡體內機能，去除水腫。二石熱能配合交替按摩，一剛一柔，陰陽結合，鬆弛緊繃的肌肉，平靜緊張的精神，重拾平衡與活力。療程後以茶點劃上完美句點，寫意地享受一份恬靜愜意的時光。

SPA by mtm labo SPA by mtm labo 地址：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心16樓 時間：星期一至五(10:30 - 22:00)、星期六日及公眾假期(10:30 - 20:00)

按摩 Spa 及 Facial 推介｜ GLYCEL 極致冰封肌齡療程 來自瑞士的GLYCEL推出「Double R Treatment瑞士R2極致冰封肌齡療程」，邀請陳凱琳(Grace Chan)為全新代言人，療程以王牌原液——「凝時空賦活再生療程」(Timeless Skin Remodeling Program) 為主打，融匯Double超感塑型Massage及拉提療法，帶來抗衰老功效。

按摩Spa及Facial推介｜GLYCEL 極致冰封肌齡療程

療程透過640nm紅光結合微電流原理，深層刺激面部肌膚及肌肉，加快膠原合成，再配合「螺旋式」充電激活，全面激活細胞再生，「轉」出立體輪廓；再運用天然「能量石」進行細胞按摩，「按」出年輕新肌，當中溫熱礦物石有助促進循環導滲，疏通淋巴，排毒去腫，而冰玉則能收細毛孔、緊緻肌膚同時冰封活效成分，讓美肌功效持久發揮。再加上3大產品，包括「瑞士美肌紅水」泉淨活膚肌底精華、「HF cream」燕窩完效極緻乳霜及「The Mask」泉效極緻再生面膜，凍齡同時深層賦活。王牌產品加入兩大極地修護成分，包括冰峰珍珠花幹細胞及阿爾卑斯山白絨花，有效延緩衰老、增加肌膚組織密度，彈性和緊緻度明顯提升、加強肌膚防禦力，同時具濕潤及舒緩功效。

地址：香港銅鑼灣波斯富街88號店 電話：2506 4688 按摩 Spa 及 Facial 推介｜愉愈 Spa 特設戶外庭院打卡位 位於尖沙咀的愉愈，店內特設旋轉樓梯及長木椅，加上戶外庭院鳥語花香，使人有去外國度假的感覺，喜歡打卡的女生不要錯過。愉愈更特別邀請星級按摩導師，培訓一套獨特按摩技巧，並用高質床單，取替一般按摩店用的一次性床紙，務求將酒店般的優質和專業服務體驗帶到店內。顧客若於社交平台打卡分享按摩體驗，將會獲得特別優惠，於下次使用時可享九折。

愉愈王牌的「異國花園按摩」($680/50mins、$980/90mins)，特別由澳洲知名品牌Five Senses精油中，選出本地從未使用的3款花香精油，包括散發青澀芬香的阿拉伯茉莉、精選自玫瑰王國保加利亞的大馬士革玫瑰，以及有效改善焦慮的法國橙花，客人可根據不同喜好，選其中一款花香，作整個按摩療程的主軸，治療師隨後會根據想要的力度進行按摩，手法平滑貼服，且能準確按壓疲倦位置。

地址：尖沙咀漆咸圍8號紀德樓地下 按摩 Spa 及 Facial 推介｜中醫及伸展理療師主理 荃灣新開睿心 不少人都受慢性痛症困擾，於荃灣新開的睿心由註冊中醫師、結構治療師，體態護理師及伸展理療師組成，針對城市人常見的高低膊、烏龜頸、圓肩及富貴包等問題，提供體態、痛症、儀容、體脂及體質5大領域護理，提供排水按摩、中頻電療、筋膜刀、中醫推拿、針灸、拔罐、面部輪廓調整等多種不同療法。

按摩Spa及Facial推介｜中醫及伸展理療師主理 荃灣新開睿心

近年興起面骨矯正、徒手微雕等療程，改善腮骨不對稱、歪面及大細面問題，睿心認為，不同的面部問題如頭型、輪廓、面部膚色及皺紋等，是筋膜粘連或肌肉骨骼層結構不平衡所導致，透過骨架結構重整及流動筋膜粘連，可達致美顏美容效果。 聖誕將至，睿心更推出聖誕優惠，讓大家體驗復位/伸展療程，提供不同重點療程選擇：1) 姿勢重整 2)運動伸展 3)痛症治療。治療師會先為顧客進行身體成分分析，繼而找出姿勢問題或痛點源頭，然後以專業手法去修復/伸展身體結構患處，讓痛症得到有效診治，舒緩並去除身體因崩緊/痛楚而帶來的不適和困擾，更推出$288聖誕優惠價 (原價$1,280)。