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2023-03-01 14:01:05

撤銷口罩令｜新地12大商場出遊優惠 豪派東京來回機票及$3,000商場贈券

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撤銷口罩令｜新地12大商場出遊優惠 豪派東京來回機票及$3,000商場贈券

撤銷口罩令｜新地12大商場出遊優惠 豪派東京來回機票及$3,000商場贈券

口罩令今日取消，社會全面復常。新地12大商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、[email protected][email protected]，將配合政府推出的「你好，香港！」宣傳活動，合共送出總值達1,500萬的禮遇予旅客，只需出示旅遊證件、機票或車票，遊訪各商場消費可獲高達$10,000的獎賞回贈。同時，各商場亦會送出機票及旅行用品等大獎，滿足出遊心切的市民。

新地12大商場宣布斥資$1500萬搶攻旅客市場。

新地12大商場宣布斥資$1500萬搶攻旅客市場。

旅客到訪12大商場消費 獲高達$10,000獎賞回贈

新地12大商場推出總值$1,500萬的旅客消費獎賞，只要出示旅遊證件、抵港機票或登機證，以至高鐵車票，遊訪各商場並消費滿指定金額，即有機會換領合共高達$10,000商場電子贈券及禮品作為獎賞回贈。

其中上水廣場推出「Welcome to Hong Kong來港消費勁賞禮」，旅客消費即享福袋及現金券，回贈總值達$3,500；同時亦率先與銀聯合推「春日消費賞見面禮」大派1萬份贈券迎旅客。屯門卓爾廣場及錦薈坊亦推出「旅客尊享禮遇」，送出高達$2,400商場電子贈券。將軍澳東港城及PopWalk天晉滙亦設不同訪港旅客獎賞，大派涵蓋零售、美妝、美食及玩樂商戶的電子贈券，讓旅客消費更方便。

屯門卓爾廣場及錦薈坊與深圳灣口岸只需30分鐘車程，推出「旅客尊享禮遇」，消費回贈高達$2,400零售電子贈券。 毗鄰羅湖口岸的上水廣場，自通關以來人流顯著上升。

市民外遊心切 消費送機票 各區商場推出遊優惠

同時，不少香港人外遊心切，12大商場亦乘著旅遊熱潮，送出機票及旅行用品等。當中北角匯推出「好賞旅行‧最高消費賞」，推廣期間最高消費的30The Point會員，即有機會贏得香港東京來回機票及高達$3,000商場贈券，滿足大家的旅行慾。

將軍澳中心亦推出「好賞旅客」，消費滿指定金額即賞高達$870商場贈券組合及29吋行李箱、摺疊式電熱水壺等旅遊好物，為出發前做好準備。將軍澳跨灣大橋落成後吸引不少區內外居民到訪，成為最新單車及私家車主的遊樂好去處，鄰近的PopWalk天晉滙就推出「Chill遊將南」，假日更可憑即日消費，換領2小時免費租賃日系復古單車。

PopWalk天晉匯亦推出「Chill遊將南」，旅客可專享消費優惠之餘，更可送2小時免費租賃日系復古單車。 北角海濱的《地膚之森》波波草園以茨城超人氣波波草園為藍本，限時開放至3月15日。
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