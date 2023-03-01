撤銷口罩令｜新地12大商場出遊優惠 豪派東京來回機票及$3,000商場贈券

其中上水廣場推出「Welcome to Hong Kong來港消費勁賞禮」，旅客消費即享福袋及現金券，回贈總值達$3,500；同時亦率先與銀聯合推「春日消費賞見面禮」大派1萬份贈券迎旅客。屯門卓爾廣場及錦薈坊亦推出「旅客尊享禮遇」，送出高達$2,400商場電子贈券。將軍澳東港城及PopWalk天晉滙亦設不同訪港旅客獎賞，大派涵蓋零售、美妝、美食及玩樂商戶的電子贈券，讓旅客消費更方便。

新地12大商場推出總值$1,500萬的旅客消費獎賞，只要出示旅遊證件、抵港機票或登機證，以至高鐵車票，遊訪各商場並消費滿指定金額，即有機會換領合共高達$10,000商場電子贈券及禮品作為獎賞回贈。

市民外遊心切 消費送機票 各區商場推出遊優惠

同時，不少香港人外遊心切，12大商場亦乘著旅遊熱潮，送出機票及旅行用品等。當中北角匯推出「好賞旅行‧最高消費賞」，推廣期間最高消費的30位The Point會員，即有機會贏得香港東京來回機票及高達$3,000商場贈券，滿足大家的旅行慾。

將軍澳中心亦推出「好賞旅客」，消費滿指定金額即賞高達$870商場贈券組合及29吋行李箱、摺疊式電熱水壺等旅遊好物，為出發前做好準備。將軍澳跨灣大橋落成後吸引不少區內外居民到訪，成為最新單車及私家車主的遊樂好去處，鄰近的PopWalk天晉滙就推出「Chill遊將南」，假日更可憑即日消費，換領2小時免費租賃日系復古單車。