放題優惠｜油麻地城景國際酒店推泰菜放題79折優惠！人均$368歎椰汁青咖喱蝦／冬蔭功／泰式鮮蝦刺身

限時79折 2小時任食泰菜放題！每4位再送明爐青檸烏頭魚

Amazing Restaurant帶來的「泰」滋味放題，有約40款泰式美食無限供應，前菜、沙津、沙嗲、咖喱、小炒等都有，包括辣椒膏炒青口、椰汁青咖喱蝦、板燒羊仔鞍、燒黑豚豬頸肉、青檸辣椒珍寶魷魚等！識食之士當然先來個泰式鮮蝦刺身做開胃頭盤，爽脆口感配上酸甜醬汁，清新中見惹味。食完前菜，之後再來個泰菜名物冬蔭功，辛辣中帶香料味，層次複雜又豐富。而主菜方面，不能錯過皮脆肉嫩的芭提雅香草燒春雞，香口惹味，肉質鮮嫩多汁！

值得一提，餐廳更有無限任飲紅白餐酒、啤酒及汽水，另外亦可以任食多款Movenpick雪糕！而且每4位惠顧會再送泰式明爐青檸辣椒烏頭魚，每6位則送黃咖哩炒鮮肉蟹，約埋家人好友一起歎就更開心熱鬧啦！

城景國際Amazing Restaurant「泰」滋味放題

優惠價：$368｜原價：$468

Amazing Restaurant

地址：油麻地九龍窩打老道23號城景國際（地圖）

常見問題：

問：Amazing Restaurant推出的泰菜放題有包飲品嗎？

答：餐廳可以無限量供應紅白餐酒、啤酒及汽水……詳情按此

問：有無其他抵食放題推薦？

答：推介10間放題優惠，最平低至$98，另外亦有任食點心、羊腩煲、雞煲……詳情按此

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原文刊登於 Yahoo Food