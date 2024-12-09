新加坡旅遊｜新加坡6大聖誕必玩活動 哈利波特沉浸式體驗/史努比巨型打卡木屋/迪士尼奇妙花園

不少港人喜歡聖誕佳節到外地度過，過聖誕節未必要過白色聖誕，到新加坡感受獨特的熱帶聖誕，亦有非一般的氣氛！今年12月的新加坡亦有多個慶祝活動，除了可以欣賞壯觀的煙火燈光秀，亦有迪士尼狂粉必到的迪士尼奇妙花園、與史努比一起勇闖萬態野生動物保護區，還有亞洲首展的哈利波特沉浸式互動體驗！即睇詳請。

樟宜園遊會 今年年底，樟宜機場盛大舉辦第五屆樟宜佳節村，以最可愛的方式歡慶 Hello Kitty 五十週年紀念。即日起至2025年2月16日，旅客和粉絲們將沉浸在 Sanrio角色的夢幻佳節仙境中，與8米高的 Hello Kitty一起打卡，感受濃濃的節日氛圍。另外更可體驗刺激的遊樂設施和遊戲攤位，贏取限量版角色公仔。嘉年華一共設有九個區域，每個區域都代表著一位 Sanrio 角色，包括 Hello Kitty、玉桂狗、Kuromi、布丁狗等等，各位粉絲切勿錯過到各個航廈樓與Hello Kitty 和她的朋友們集郵打卡的機會！ 日期：即日至2025年2月16日

時間：中午 12時至晚上 10 時

地點：1 號航廈(T1)公共區域及3號航廈(T3)公共區域 官方網站：請按此

濱海灣花園：迪士尼奇妙花園 新加坡濱海灣花園的奇幻花園限時主題活動「 迪士尼奇妙花園」。「迪士尼奇妙花園」展覽得到新加坡旅遊局支持，由濱海灣花園與迪士尼合作打造，此次展覽是新加坡首次以精致的園藝造型展出迪士尼與皮克斯的經典人物，包括米奇和他的朋友們、白雪公主、小美人魚，胡迪和巴斯光年等，展出迪士尼主題的綠植雕塑，將眾多迪士尼經典角色呈現給粉絲與訪客。 日期：2024 年 12 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

時間：上午 10 時至晚上 9時 (最後入場時間為晚上 8 時 30 分)

地點：新加坡濱海灣花園的奇幻花園 官方網站：請按此

濱海灣花園：聖誕仙境 濱海灣花園聖誕仙境，魔幻回歸！在這個充滿節日氣息的樂園裡，可以見證熱帶雪景、探索奇幻燈光裝置，甚至可以看到巨型聖誕老人攀爬標誌性的超級樹與三隻歡樂熊相見歡！無論是挑戰嘉年華遊戲、觀賞本地藝術家的精彩表演，還是品嚐節日限定美食，每一個角落都洋溢著聖誕的溫暖與驚喜。 受意大利哥特式建築尖拱的啟發，並由意大利南部的工匠手工打造，20米高Spalliera燈光展示非常吸晴。遊客每天都可以體驗到如夢似幻的「降雪」場景，伴隨着新加坡著名作曲家兼指揮家林德生博士的合唱音樂，將更加充滿魔幻色彩。 日期：2024年11月29日至2025年1月1日

時間：下午六時30分至11時 6:30pm to 11pm (最後入場時間為晚上 8 時 30分)

地點：濱海灣花園擎天樹 官方網站：請按此

Snoopy Christmas Campaign at Mandai Wildlife Reserve 今年聖誕，史努比將帶領小獵犬童軍前往萬態野生動物保護區，執行一項特別任務，慶祝成立50週年。加入史努比小獵犬童軍，展開驚喜連連的聖誕野生探險吧！ 活動包括史努比小獵犬童軍的實體及線上尋寶活動，完成後即可獲得獨家史努比童軍徽章。還有查理布朗、露西和史努比的角色見面會，讓你與心愛的角色合照留念。此外，現場設有以經典人氣漫畫《花生漫畫PEANUTS》為靈感的拍照打卡點，讓你捕捉美好瞬間。漫畫家、CHUMS Singapore、新加坡紅十字會和 Faber-Castell 也將聯手策劃豐富的活動，讓這個聖誕節充滿驚喜和樂趣。 不可錯過入手萬態聯乘史努比獨家周邊商品及史努比主題餐飲特惠，聖誕市集亦將於12月20日至22日在萬態野生動物園西部舉行，感受濃厚聖誕氛圍。 除此之外，使用獨家 4Park Hopper Plus 門票，即可免費獲得史努比露營帽，數量有限，送完即止。 官方網站：請按此

哈利波特：魔法幻境 華納兄弟探索全球體驗和 NEON 正式宣佈，《哈利波特：魔法幻境》亞洲首秀將於 11 月 22 日隆重開幕。這一互動藝術體驗曾在歐洲各地吸引了眾多觀眾，如今，這場魔法幻境即將降臨新加坡聖淘沙名勝世界。 《哈利波特：魔法幻境》是一場奇幻互動之旅，帶領人們進入魔法世界中一些最神秘的角落。遊客將探索一系列藝術和沉浸式環境，靈感源自魔法世界中神秘的場景，如魔法部、紐特手提箱中的神奇動物園以及儲思盆。互動視頻內容、大膽的建築設計和原創音效環境共同構成了精彩絕倫的多感官藝術裝置，遊客可以使用魔杖點亮隱藏的魔法，揭開魔法幻象，讓整個體驗栩栩如生。門票將於 11 月 8 日正式開售。4-12 歲兒童套票為 49 新元，13 歲及以上成人套票為 59 新元，套票包含一張《哈利波特：魔法幻境》門票及一條珍藏版掛繩。 時間: 上午11時至晚上10時

地點: 新加坡聖淘沙名勝世界福廊1層 官方網站：請按此

時光之翼燈光水舞秀 聖淘沙的璀璨夜空將因「時光之翼」十週年慶典更加耀眼！ 為感謝全球六百多萬遊客的支持，今年十二月起，每晚8:40，「時光之翼」在西羅索海灘 (Siloso Beach) 上演升級版燈光水舞秀，煙火時長加倍，雙倍浪漫精彩，無需額外付費！花柏山休閒集團 (MFLG) 邀您共賞！ 時間：每日晚上7時40分至晚上8時40分(演出時間：20分鐘)

地點：西羅索海灘 官方網站：請按此

時光之翼燈光水舞秀