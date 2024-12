新加坡旅遊｜新加坡6大聖誕必玩活動 哈利波特沉浸式體驗/史努比巨型打卡木屋/迪士尼奇妙花園

樟宜園遊會

今年年底,樟宜機場盛大舉辦第五屆樟宜佳節村,以最可愛的方式歡慶 Hello Kitty 五十週年紀念。即日起至2025年2月16日,旅客和粉絲們將沉浸在 Sanrio角色的夢幻佳節仙境中,與8米高的 Hello Kitty一起打卡,感受濃濃的節日氛圍。另外更可體驗刺激的遊樂設施和遊戲攤位,贏取限量版角色公仔。嘉年華一共設有九個區域,每個區域都代表著一位 Sanrio 角色,包括 Hello Kitty、玉桂狗、Kuromi、布丁狗等等,各位粉絲切勿錯過到各個航廈樓與Hello Kitty 和她的朋友們集郵打卡的機會!

日期:即日至2025年2月16日

時間:中午 12時至晚上 10 時

地點:1 號航廈(T1)公共區域及3號航廈(T3)公共區域

官方網站:請按此