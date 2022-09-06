新品速遞｜嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐 9.28限量登陸香港 yuu會員有得換！

為紀念嘉士伯啤酒與利物浦足球會合作30週年，嘉士伯將限量推出利物浦30週年特別版紀念罐，實行與全球一眾利物浦球迷細數美好回憶，見證嘉士伯與利物浦的傳奇經典，一起分享結伴30週年的喜悅。

6 款特別版紀念罐 利物浦傳奇名宿為主題

利物浦30週年特別版紀念罐共有6款，罐身設計以6位傳奇名宿的球衣為靈感，並印上他們的名字，6位球員包括：Ian Rush、John Barnes、Sami Hyypiä、Robbie Fowler、Jamie Carragher 和 Luis Garcia。罐身的另一邊則印有6位傳奇名宿在球場上的專屬球迷打氣口號，忠實利迷一定深有共鳴。

此外，更同步推出嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐—Ian Rush，將在9月28日起陸續於各大便利店發售，各引頸以待的粉絲屆時記得搶購！