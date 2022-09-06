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2022-09-06 16:30:00

新品速遞｜嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐 9.28限量登陸香港 yuu會員有得換！

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為紀念嘉士伯啤酒與利物浦足球會合作30週年，嘉士伯將限量推出利物浦30週年特別版紀念罐，實行與全球一眾利物浦球迷細數美好回憶，見證嘉士伯與利物浦的傳奇經典，一起分享結伴30週年的喜悅。

6款特別版紀念罐 利物浦傳奇名宿為主題

利物浦30週年特別版紀念罐共有6款，罐身設計以6位傳奇名宿的球衣為靈感，並印上他們的名字，6位球員包括：Ian RushJohn BarnesSami HyypiäRobbie FowlerJamie Carragher Luis Garcia。罐身的另一邊則印有6位傳奇名宿在球場上的專屬球迷打氣口號，忠實利迷一定深有共鳴。

此外，更同步推出嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐—Ian Rush，將在928日起陸續於各大便利店發售，各引頸以待的粉絲屆時記得搶購！

嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐禮盒裝

嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐禮盒裝

yuu會員消費滿$350有機會換

一系列6罐的「嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐禮盒裝」屬非賣品，粉絲欲想集齊6款利物浦30週年特別版紀念罐，可於923日起透過yuu AppsMarket Place by Jasons Apps網上購物平台購買嘉士伯品牌產品滿 $350或以上，即可獲得一份 (只限yuu會員)，或透過參加嘉士伯網上活動，即有機會贏得一份。詳情請留意嘉士伯社交平台公布)。數量有限，送完即止。

嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐 – Ian Rush

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