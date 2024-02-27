新品速遞｜國際士多啤梨日 脆爆粉紅CONE隆重登場

二月總是充滿甜蜜浪漫，情人節及元宵佳節已經到臨，緊隨其後，更有一年一度的國際士多啤梨日(2月27日)，全城慶賀香甜粉嫩的士多啤梨當造！在今個春日，雀巢®DRUMSTICK®士多啤梨脆筒將會重磅回歸，榮升為第五位皇牌新成員，並以脆爆粉紅CONE超Sweet造型隆重登場，讓大家可以隨時隨地品嚐清新誘人果香，享受夾雜多重滋味的雪糕盛宴。

士多啤梨脆爆粉紅 CONE 四層奇「脆」驚喜

在追求沉浸式多重體驗的新世代，單純的味覺享受已無法滿足感官需要；雀巢®DRUMSTICK®士多啤梨脆爆粉紅CONE帶來四層奇「脆」驚喜，觸發至Max的脆味無界Blow Your Mind多重滋味體驗，讓你每品嚐一口都有意想不到的感官探索！雀巢®DRUMSTICK®士多啤梨脆爆粉紅CONE將於2024年2月28日起在各大便利店及超級市場陸續發售，讓你和摯愛在春日浪漫氛圍下品嚐全新士多啤梨味甜筒，率先沉醉於士多啤梨狂熱之中！