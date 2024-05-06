新品速遞｜壽司郎杉玉5月限定「厚切祭」 厚切壽司盛/芫茜明太子鳥冬 午市加推$1茶碗蒸優惠

杉玉5月新品！踏入5月，杉玉居酒屋推出全新限定「厚切祭」，有多款全新商品，包括厚切壽司盛、芫茜明太子鳥冬等。同步加推午市優惠，食指定套餐只需要加$1就可以追加茶碗蒸。即睇詳情！

香港開始踏入夏天，當然要吃壽司解暑！杉玉居酒屋推出玉5月期間限定「厚切祭」，除了有壽司盛合外，亦有單品的選擇，壽司控一定不能錯過！限定商品於5月3日（五）正式開售，全線分店有售（鰂魚涌店 除外）。

杉玉 5 月菜單｜ 1. 厚厚厚切滿滿壽司盛 $125

一碟就有齊中吞拿魚腩、吞拿魚、三文魚、油甘魚和鰻魚，無論自己或跟朋友分享，也非常適合！

杉玉 5 月菜單｜ 2. 和風烤牛肉意式野菜沙律 $48

清爽開胃之選！野菜沙律配上靈魂所在的和風黑松露醬汁，烤牛肉味道濃郁，包住生菜、蘿蔔苗一起吃就更美味！

杉玉 5 月菜單｜ 3. 芫茜滿滿明太子拌鳥冬 $38

芫茜控注意！明太子拌鳥冬上，撒上滿滿芫茜，令喜愛芫茜的你欲罷不能！另外還有「香蔥版」及「走青版」，不喜歡芫茜的朋友都可以吃到，總有一款適合你的口味。