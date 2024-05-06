新品速遞｜壽司郎杉玉5月限定「厚切祭」 厚切壽司盛/芫茜明太子鳥冬 午市加推$1茶碗蒸優惠

杉玉5月新品！踏入5月，杉玉居酒屋推出全新限定「厚切祭」，有多款全新商品，包括厚切壽司盛、芫茜明太子鳥冬等。同步加推午市優惠，食指定套餐只需要加$1就可以追加茶碗蒸。即睇詳情！
香港開始踏入夏天，當然要吃壽司解暑！杉玉居酒屋推出玉5月期間限定「厚切祭」，除了有壽司盛合外，亦有單品的選擇，壽司控一定不能錯過！限定商品於5月3日（五）正式開售，全線分店有售（鰂魚涌店 除外）。
杉玉5月菜單｜1. 厚厚厚切滿滿壽司盛 $125
一碟就有齊中吞拿魚腩、吞拿魚、三文魚、油甘魚和鰻魚，無論自己或跟朋友分享，也非常適合！
杉玉5月菜單｜2. 和風烤牛肉意式野菜沙律 $48
清爽開胃之選！野菜沙律配上靈魂所在的和風黑松露醬汁，烤牛肉味道濃郁，包住生菜、蘿蔔苗一起吃就更美味！
杉玉5月菜單｜3. 芫茜滿滿明太子拌鳥冬 $38
芫茜控注意！明太子拌鳥冬上，撒上滿滿芫茜，令喜愛芫茜的你欲罷不能！另外還有「香蔥版」及「走青版」，不喜歡芫茜的朋友都可以吃到，總有一款適合你的口味。
即睇其餘新品！
期間限定午市優惠 一蚊雞茶碗蒸
由即日起，到杉玉吃午餐有優惠！凡堂食惠顧指定午市套餐之客人，即可以限定優惠價$1追加茶碗蒸乙份。原附有茶碗蒸之套餐，無法使用此優惠。期間限定，送完即止。
※指定午市套餐：
「舟盛丼」、「天婦羅・壽司定食（8貫）」、「壽司・牛肉烏冬/湯烏冬/鯛魚湯拉麵定食（10貫）」、「【布袋】14貫 」、「吞拿魚丼」、「海鮮十選丼」、「三文魚親子丼」、「炙燒海鮮丼」、「杉玉豪華天丼」、「原條海鰻蝦天丼」、「杉玉兒童餐」
各分店之午市套餐供應時間：
灣仔店：每日11:00～16:00
沙田中心店：每日11:00～17:00
黃埔店：每日11:00～17:00
荃新天地1期店：每日11:00～17:00