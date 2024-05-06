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生活
2024-05-06 11:10:00

新品速遞｜壽司郎杉玉5月限定「厚切祭」 厚切壽司盛/芫茜明太子鳥冬 午市加推$1茶碗蒸優惠

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杉玉5月期間限定「厚切祭」 厚切壽司盛/芫茜明太子鳥冬 午市加推$1茶碗蒸優惠

杉玉5月期間限定「厚切祭」 厚切壽司盛/芫茜明太子鳥冬 午市加推$1茶碗蒸優惠

杉玉5月新品！踏入5月，杉玉居酒屋推出全新限定「厚切祭」，有多款全新商品，包括厚切壽司盛、芫茜明太子鳥冬等。同步加推午市優惠，食指定套餐只需要加$1就可以追加茶碗蒸。即睇詳情！

香港開始踏入夏天，當然要吃壽司解暑！杉玉居酒屋推出玉5月期間限定「厚切祭」，除了有壽司盛合外，亦有單品的選擇，壽司控一定不能錯過！限定商品於53日（五）正式開售，全線分店有售（鰂魚涌店 除外）。

杉玉5月菜單｜1. 厚厚厚切滿滿壽司盛 $125

一碟就有中吞拿魚腩、吞拿魚、三文魚、油甘魚和鰻魚，無論自己或跟朋友分享，也非常適合！

杉玉5月菜單｜2. 和風烤牛肉意式野菜沙律 $48

清爽開胃之選！野菜沙律配上靈魂所在的和風黑松露醬汁烤牛肉味道濃郁，包住生菜、蘿蔔苗一起吃就更美味！

杉玉5月菜單｜3. 芫茜滿滿明太子拌鳥冬 $38

芫茜控注意明太子拌鳥冬上，撒上滿滿芫茜，令喜愛芫茜的你欲罷不能！另外還有「香蔥版」及「走青版」，不喜歡芫茜的朋友都可以吃到，總有一款適合你的口味

厚厚厚切滿滿壽司盛 125元 和風烤牛肉野菜沙律 48元 芫茜滿滿明太子拌烏冬-38元 蔥蔥滿滿明太子拌烏冬-38元

即睇其餘新品！

日式清酒煮蜆-48元 三文魚-22元 四點刺身盛【特大帆立貝】-89元 甘味溫紅薯-17元 油甘魚-26元 炙燒三文魚腩-34元 烤牛肉海膽黑松露壽司-20元 藍鰭大吞拿魚腩拌蘿蔔蓉柚子醋-30元 鰻魚-30元 杉玉5月期間限定「厚切祭」

期間限定午市優惠 一蚊雞茶碗蒸

由即日起，到杉玉吃午餐有優惠！凡堂食惠顧指定午市套餐之客人，即可以限定優惠價$1追加茶碗蒸乙份。原附有茶碗蒸之套餐，無法使用此優惠。期間限定，送完即止。

※指定午市套餐：

「舟盛丼」、「天婦羅・壽司定食（8貫）」、「壽司・牛肉烏冬/湯烏冬/鯛魚湯拉麵定食（10貫）」、「【布袋】14 」、「吞拿魚丼」、「海鮮十選丼」、「三文魚親子丼」、「炙燒海鮮丼」、「杉玉豪華天丼」、「原條海鰻蝦天丼」、「杉玉兒童餐」

各分店之午市套餐供應時間：

灣仔店：每日11:0016:00

沙田中心店：每日11:0017:00

黃埔店：每日11:0017:00

荃新天地1期店：每日11:0017:00

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期間限定午市優惠 一蚊雞茶碗蒸

期間限定午市優惠 一蚊雞茶碗蒸

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