新品速遞｜必勝客Pizza Hut新推日式明太子系列！明太子照燒原隻鮑魚爆脆批／明太子忌廉海鮮意粉

Pizza Hut 再度捱出新品！今次Pizza Hut以日本國民美食明太子，全新推出期間限定「明太子系列」。當中包括有原隻鮑魚的「明太子照燒鮑魚爆脆批」、「明太子照燒雞爆脆批」及「明太子忌廉海鮮意粉」。同時亦加入全新「爆脆批」，惠顧任何必勝批即可免費升級，喜歡吃Pizza或明太子的你一定要試試！

Pizza Hut 全新日式「明太子系列」

Pizza Hut 由即日起至 6 月 26 日為大家霸氣推出全新期間限定「明太子系列」，包括初登場的原隻鮑魚「明太子照燒鮑魚爆脆批」和肉食系最愛的「明太子照燒雞爆脆批」，以日 本國民美食明太子製作兩款日式和風 Pizza 及「明太子忌廉海鮮意粉」，啖啖鮑魚的 2-3 人套餐亦只需$289起，每人「$100有找」就可以留港盡情豪嘆原隻照燒鮑魚，CP值爆燈！同時，全新「爆脆批」即日起將加入 Pizza Hut 超強批底陣容，惠顧任何必勝批即可免費升級至爆脆批邊，脆卜卜 批底有誰不愛！

Pizza Hut 全新超高CP值「明太子系列」 Pizza Hut 全新野心之作 — 「明太子系列」為大家帶來令人震撼的日式和風薄餅！期間限定的「明太子系列」包括「明太子照燒鮑魚爆脆批」、「明太子照燒雞爆脆批」和「明太子忌廉海鮮意粉」，套餐超值價$289 起，輕鬆榮登性價比之選王者地位！「明太子照燒鮑魚爆脆批」為香港 Pizza Hut 首次推出的原隻鮑魚 Pizza，毫不吝嗇地放上多達 8 隻原隻照燒鮑魚，每片 pizza 都食得到珍貴的鮑魚滋味，人人有份唔洗爭！配搭鹹香惹味的明太子以及明太子沙律醬，海洋鮮味旋即 DOUBLE UP！「明太子照燒雞爆脆批」同樣超惹味的照燒雞粒加上明太子沙律醬，再灑上紫菜絲，木魚花和明太子，滿滿的日式風味擋也擋不住！