新品速遞|日本7-Eleven人氣 7PREMIUM THE COFFEE BLACK登陸香港 「7 in 1」獨特風味 100%日本製造

咖啡迷請注意!香港7-Eleven向來為顧客帶來多元化又高質的產品,最近更引入日本超人氣自家產品7PREMIUM THE COFFEE BLACK,風味獨特!「7PREMIUM」由日本 7-Eleven 主理,每款產品都精選優質原材料製造,品質一定有保證!

日本人氣 7PREMIUM THE COFFEE BLACK

7PREMIUM THE COFFEE BLACK ,主打「7 in 1」多重風味,入口層次豐富,在日本推出後大受歡迎!咖啡更特別嚴選 7 種來自哥倫比亞 (60%) 及洪都拉斯 (40%) 的「雨林聯盟認證」(Rainforest Alliance, 簡稱 "RFA") Arabica有機咖啡豆。7 種 RFA Arabica 有機咖啡豆更分別以獨立烘焙方式,令每種咖啡豆的特性得以完美保存,匠心調配出 「7 in 1」的極致獨特風味!咖啡香醇濃厚,層次細膩並帶有回甘,而且更是零糖零卡路里,加上型格黑色鋁罐樽裝設計,讓大家隨時隨地都可以品嚐到健康美味的咖啡,上班族必備!



7PREMIUM THE COFFEE BLACK 於5月 24 日起全線 7-Eleven獨家發售正式上架 (零售建議價 $17),而於 5 月 24 日至 7 月 18 日更會推出「yuu 印花買 6 送 1」優惠*。