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2022-10-25 08:00:00

新品速遞｜譚仔三哥推全新早餐 周日限定快閃$20優惠 呢18間分店有得食！

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新品速遞｜譚仔三哥推全新早餐 周日限定快閃$20優惠 呢18間分店有得食！

新品速遞｜譚仔三哥推全新早餐 周日限定快閃$20優惠 呢18間分店有得食！

譚仔三哥米線由即日起，除將其備受歡迎的「三哥早餐」增至18間分佈於港、九、新界的分店外，更隆重推出五款為三粉度身而造的全新豐盛早餐，讓三粉每天晨早來譚仔三哥悠悠閒閒地嘆個靚早餐，一朝早充電提提神！譚仔三哥由即日起至1031日，於指定早餐分店憑任何消費即可獲贈「早餐減$3」優惠券；更由1030日起一連4個週日，於指定早餐分店推出「晨早快閃$20早餐試食價」優惠。

譚仔三哥｜5款全新早餐 沙嗲牛/米線/薄罉早餐

今次三哥一次過推出5款不同早餐，必食「三哥世一沙嗲牛出前一丁餐」，以秘製香料烹煮至入味的沙嗲牛，醬汁香濃而帶有陣陣椰香，加上花生碎粒的口感，絕對是「世一早餐」！

另有米線早餐，可自選清湯、麻辣湯、酸辣湯、煳辣湯或番茄湯底，另外亦可免費轉配米粉。想吃特別一點也可以選擇「雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐」，以傳統茶樓的薄罉融合時下流行的「台式手抓餅」概念而成，即叫即煎、金黃香脆，搭配紅腸、火腿、餐肉及煎蛋其中兩款食材，最後淋上自選醬汁，及灑上番茜碎作裝飾，為傳統的薄罉帶上多重口感及滋味。

即睇全部早餐！

三哥世一沙嗲牛出前一丁餐 $37 知我孖料啦米線早餐 $35 一日之計在於晨早嘆全餐 $35 雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐 $28 蒜啦！雙拼吐司餐 $30

為與眾同享全新「三哥早餐」，譚仔三哥將推出雙重優惠：第一擊於1024日至31日期間，於指定早餐分店全日任何消費即派發「早餐減$3優惠券」，顧客於1025日至1113日期間只需出示「早餐減$3優惠券」惠顧任何一款「三哥晨早悠悠嘆早餐」，即可減$3

而第二擊則由1030日起，一連四個週日，於指定早餐分店推出「晨早快閃$20早餐試食價」優惠，以低至近半價的試食優惠 - $20可惠顧當日指定的「三哥晨早悠悠嘆早餐」早餐。1030日為A餐三哥世一沙嗲牛出前一丁餐；116日為D餐雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐；1113日為E餐蒜啦！雙拼吐司餐；1120日為B餐知我孖料啦米線餐。

三哥晨早悠悠嘆早餐

三哥晨早悠悠嘆早餐

三哥晨早悠悠嘆早餐分店 (18)

分店

地址

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上環338 Apartment

上環皇后大道中336-338 338 Apartment 地下

中環威靈頓街

中環威靈頓街15-19號地下及地庫

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觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓C舖

九龍灣得寶花園

牛頭角得寶花園商場地下A3及A5號舖

深水埗白田商場

深水埗白田邨(第11期)白田商場地庫BF02號舖

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深水埗西村路富昌邨南昌薈地下G19, G20, G21及G22號舖

新蒲崗康強街

新蒲崗康強街19-33號 地下25-27號舖

新界

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元朗西菁街9號地下6-7號舖

天水圍T Town

天水圍天華路30號天頌苑T Town南館2樓S211號舖 

天水圍天瑞商場

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粉嶺中心

粉嶺新運路33號粉嶺中心地下 137, 138A 及138B 舖

大窩口商場

葵涌大窩口商場1期地下A07號舖

葵涌石籬商場

葵涌圍乪街6號石籬邨石籬商場一期1樓A108號舖

大圍顯俓商場

大圍車公廟路69號顯徑商場A翼地下107-108號舖

將軍澳都會駅 

將軍澳都會駅2樓L2-035號舖
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