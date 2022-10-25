新品速遞｜譚仔三哥推全新早餐 周日限定快閃$20優惠 呢18間分店有得食！

譚仔三哥米線由即日起，除將其備受歡迎的「三哥早餐」增至18間分佈於港、九、新界的分店外，更隆重推出五款為三粉度身而造的全新豐盛早餐，讓三粉每天晨早來譚仔三哥悠悠閒閒地嘆個靚早餐，一朝早充電提提神！譚仔三哥由即日起至10月31日，於指定早餐分店憑任何消費即可獲贈「早餐減$3」優惠券；更由10月30日起一連4個週日，於指定早餐分店推出「晨早快閃$20早餐試食價」優惠。
譚仔三哥｜5款全新早餐 沙嗲牛/米線/薄罉早餐
今次三哥一次過推出5款不同早餐，必食「三哥世一沙嗲牛出前一丁餐」，以秘製香料烹煮至入味的沙嗲牛，醬汁香濃而帶有陣陣椰香，加上花生碎粒的口感，絕對是「世一早餐」！
另有米線早餐，可自選清湯、麻辣湯、酸辣湯、煳辣湯或番茄湯底，另外亦可免費轉配米粉。想吃特別一點也可以選擇「雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐」，以傳統茶樓的薄罉融合時下流行的「台式手抓餅」概念而成，即叫即煎、金黃香脆，搭配紅腸、火腿、餐肉及煎蛋其中兩款食材，最後淋上自選醬汁，及灑上番茜碎作裝飾，為傳統的薄罉帶上多重口感及滋味。
即睇全部早餐！
為與眾同享全新「三哥早餐」，譚仔三哥將推出雙重優惠：第一擊於10月24日至31日期間，於指定早餐分店全日任何消費即派發「早餐減$3優惠券」，顧客於10月25日至11月13日期間只需出示「早餐減$3優惠券」惠顧任何一款「三哥晨早悠悠嘆早餐」，即可減$3；
而第二擊則由10月30日起，一連四個週日，於指定早餐分店推出「晨早快閃$20早餐試食價」優惠，以低至近半價的試食優惠 - $20可惠顧當日指定的「三哥晨早悠悠嘆早餐」早餐。10月30日為A餐三哥世一沙嗲牛出前一丁餐；11月6日為D餐雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐；11月13日為E餐蒜啦！雙拼吐司餐；11月20日為B餐知我孖料啦米線餐。
三哥晨早悠悠嘆早餐分店 (18間)：
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分店
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地址
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香港
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上環338 Apartment
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上環皇后大道中336-338 號338 Apartment 地下
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中環威靈頓街
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中環威靈頓街15-19號地下及地庫
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柴灣新翠商場
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柴灣柴灣道233號新翠商場1樓114號舖
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九龍
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九龍塘又一城
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九龍塘達之路80號又一城 2樓 L2-20號舖
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藍田德田 廣場
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碧雲道223號德田邨德田廣場2樓206號舖
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觀塘電訊一代廣場
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觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓C舖
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九龍灣得寶花園
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牛頭角得寶花園商場地下A3及A5號舖
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深水埗白田商場
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深水埗白田邨(第11期)白田商場地庫BF02號舖
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深水埗南昌薈
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深水埗西村路富昌邨南昌薈地下G19, G20, G21及G22號舖
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新蒲崗康強街
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新蒲崗康強街19-33號 地下25-27號舖
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新界
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元朗西菁街
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元朗西菁街9號地下6-7號舖
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天水圍T Town
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天水圍天華路30號天頌苑T Town南館2樓S211號舖
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天水圍天瑞商場
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天水圍天瑞邨天瑞商場地下31-32號舖
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粉嶺中心
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粉嶺新運路33號粉嶺中心地下 137, 138A 及138B 舖
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大窩口商場
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葵涌大窩口商場1期地下A07號舖
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葵涌石籬商場
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葵涌圍乪街6號石籬邨石籬商場一期1樓A108號舖
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大圍顯俓商場
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大圍車公廟路69號顯徑商場A翼地下107-108號舖
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將軍澳都會駅
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將軍澳都會駅2樓L2-035號舖