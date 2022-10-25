新品速遞｜譚仔三哥推全新早餐 周日限定快閃$20優惠 呢18間分店有得食！

譚仔三哥米線由即日起，除將其備受歡迎的「三哥早餐」增至18間分佈於港、九、新界的分店外，更隆重推出五款為三粉度身而造的全新豐盛早餐，讓三粉每天晨早來譚仔三哥悠悠閒閒地嘆個靚早餐，一朝早充電提提神！譚仔三哥由即日起至10月31日，於指定早餐分店憑任何消費即可獲贈「早餐減$3」優惠券；更由10月30日起一連4個週日，於指定早餐分店推出「晨早快閃$20早餐試食價」優惠。

譚仔三哥｜ 5 款全新早餐 沙嗲牛 / 米線 / 薄罉早餐

今次三哥一次過推出5款不同早餐，必食「三哥世一沙嗲牛出前一丁餐」，以秘製香料烹煮至入味的沙嗲牛，醬汁香濃而帶有陣陣椰香，加上花生碎粒的口感，絕對是「世一早餐」！

另有米線早餐，可自選清湯、麻辣湯、酸辣湯、煳辣湯或番茄湯底，另外亦可免費轉配米粉。想吃特別一點也可以選擇「雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐」，以傳統茶樓的薄罉融合時下流行的「台式手抓餅」概念而成，即叫即煎、金黃香脆，搭配紅腸、火腿、餐肉及煎蛋其中兩款食材，最後淋上自選醬汁，及灑上番茜碎作裝飾，為傳統的薄罉帶上多重口感及滋味。