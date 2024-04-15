新品速遞｜Aveda響應地球月 限定圖騰速救修復頭髮精華

今個地球月，純素護髮品牌 Aveda以「小點滴大力量」為主題，與致力於為有需要的人帶來潔淨水源的非牟利慈善機構 charity: water 合作，透過不同「地球月」企劃，延續其永續發展的使命。Aveda今年與長駐紐約的尼日利亞藝術家 Láolú NYC 合作，以其標誌性的「聖靈之藝 (Sacred Art of the Ori)」圖騰，為 Aveda 地球月限定版速救修復頭髮精華增添光采。

速救修復頭髮精華採用純素配方，蘊含99%天然萃取成分，質感輕盈且快速吸收，於頭髮上形成一層保護薄膜，有助預防睡眠期間的損害和摩擦。採用三重修復草本系列的頭髮修復技術，速救修復精華於頭髮的核心重建並鞏固髮絲結構，深層滋養，讓髮絲明顯恢復活力，有效於 8 小時內讓頭髮開叉狀況減少達 84%。由即日起，每售出一件地球月限定版速救修復頭髮精華，Aveda 將捐出$20 美元 (約港幣 $156.48) 予 charity: water，致力推動潔淨水源行動。

#NoWashDay 「不洗頭」更環保

為支持 charity: water 的使命——為地球上的每個人提供潔淨和安全的水源，Aveda更邀請大家在地球日當天 (4 月 22 日) 不洗頭，以響應 #NoWashDay 企劃。透過放棄洗頭一次，參與者平均每人可以節省 6 加侖的水，為全球有 7.03 億人日常無法獲得潔淨水源的問題作出一點貢獻。由 4 月 15 日開始，各國的創作者及網絡紅人將在社交媒體分享他們的「不洗頭」造型，以響應並支持#NoWashDay。