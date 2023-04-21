新品速遞｜ghd夕陽暮色系列 為美髮工具換上浪漫柔和色調

黃昏時分又被稱為「magic hour」，柔和的「魔術光」猶如自帶filter，無需任何修飾都能展現美好的一面。ghd今年春夏推出限量版夕陽暮色系列，以醉人日落作靈感設計出限量色調，包括猶如陽光之吻的黃沙色、優雅的玫瑰金色和柔和古銅灰色等，為美髮造型工具帶來浪漫色調之餘，也為髮絲方施展神奇「魔」髮。
ghd今次特別與4位國際Z世代合作，包括來自美國的Marissa Ren、德國的Lisa Marie Schiffner、英國的Florence Robertson和意大利的Zoe Massenti，於日落黃昏下，迅速捕捉稍縱即逝的自然光線和氣氛，讓她們的自身光芒毫不修飾地散發出來。
夕陽暮色系列
ghd PLATINUM+專業智能造型夾–限量版夕陽古銅
王牌專業智能造型夾，備有先進智能Ultra-zone技術，可髮質和造型方式作出調節，更有效地控制熱力，迎合個人髮質需求，令髮絲更強靭，同時增加髮色保護效果和提升秀髮光澤度。
【香港首次推出】ghd MAX 闊板造型夾–限量版夕陽玫瑰金
高性能Dual-zone技術和70%加闊發熱板設計，特別適合長髮、豐厚濃密和捲曲髮質，使用時更比一般造型夾縮減一半時間。其恆溫科技能讓髮根至髮尾均衡保持最佳185°C造型溫度，不傷害秀髮之餘，更可提升光澤度及減少毛燥。只須一夾便能擁有順滑造型效果或塑造空氣感波浪曲髮，輕鬆快速打造專業造型。
ghd Helios 專業風筒–限量版夕陽黃沙
採用獨特的Aeroprecis技術和專業流線風嘴，為ghd helios風筒提供極具風力和造型效果，輕鬆吹出專業水準的造型，令秀髮煥然一新，更大大提升亮澤度。