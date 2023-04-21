新品速遞｜ghd夕陽暮色系列 為美髮工具換上浪漫柔和色調

黃昏時分又被稱為「magic hour」，柔和的「魔術光」猶如自帶filter，無需任何修飾都能展現美好的一面。ghd今年春夏推出限量版夕陽暮色系列，以醉人日落作靈感設計出限量色調，包括猶如陽光之吻的黃沙色、優雅的玫瑰金色和柔和古銅灰色等，為美髮造型工具帶來浪漫色調之餘，也為髮絲方施展神奇「魔」髮。

ghd今次特別與4位國際Z世代合作，包括來自美國的Marissa Ren、德國的Lisa Marie Schiffner、英國的Florence Robertson和意大利的Zoe Massenti，於日落黃昏下，迅速捕捉稍縱即逝的自然光線和氣氛，讓她們的自身光芒毫不修飾地散發出來。