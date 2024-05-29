新品速遞｜KFC推期間限定「泰式紅咖喱脆雞」系列 人氣格格脆薯塊限時回歸！

泰國一向是香港人旅遊的熱門首選，而泰式美食更已融入香港人的生活中。KFC宣布推出期間限定「泰式紅咖喱脆雞」系列，經典小食「格格脆薯塊」更限時回歸。即睇詳情！

KFC 精心炮製的「泰式紅咖喱脆雞」及「泰式紅咖喱脆雞翼」結合了香辣惹味的紅咖喱醬汁和金黃香脆的炸雞，當中秘製紅咖喱醬用上紅辣椒乾、薑黃、孜然及胡椒等香辛料，再配合泰式咖哩獨有的檸檬葉和椰香，令人食指大動！另有全新特飲「柑桔檸檬茶 Cup Cup」，新鮮的柑桔和檸檬茶，配搭清爽的梳打，可舒緩辛辣的餘韻。

凡於推廣期內購買任何套餐，只需以港幣$8的優惠價，即可升級至「柑桔檸檬茶 Cup Cup」。