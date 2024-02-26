新品速遞｜Kiehl's 全新特效保濕屏障修復棒 邱鋒澤分享妝容持久秘訣

踏入2024年，Kiehl's 為「特效保濕系列」增添新成員「特效保濕屏障修復棒(Ultra Facial Barrier Balm)」，小巧設計隨時隨地為肌膚急救補水。Kiehl’s 去年的New York Subway期間限定店，請來台灣人氣組合 「五堅情W0LF(S)」隊長「邱鋒澤」合作，今次更邀請到他為「特效保濕系列」拍攝宣傳照及影片，罕有地走訪香港外景，換上5大造型，大展多樣化一面！

鋒澤在拍攝時分享他的護膚秘訣：「我現在每天早晚都會用Kiehl’s No.1 皇牌產品『特效保濕乳霜』幫肌膚補水，告別因休息不足而形成的乾敏肌，再用最新推出的『特效保濕屏障修復棒』，全天候24小時隨時隨地一抹保濕，助我強化肌膚保濕屏障功能，妝前或補妝時使用能令妝容更持久貼服。需要長時間帶妝拍攝或表演時，它們就是我的最佳夥伴，讓我時刻擁有彈潤肌！」