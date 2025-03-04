La Colline瑩白妍采嫩肌系列 簡單4部曲重塑透亮年輕膚色

瑩白妍采美肌液專為改善暗沉、粗糙及屏障受損而設，作為日常護理的第一步，喚醒肌膚光澤。產品蘊含94%天然成分，結合琥珀酸與瑞士高山黃芩，以琥珀酸溫和脫屑，改善肌理；高山黃芩則可紓緩保護，令肌膚柔嫩透亮。

系列同時秉承對地球生態的尊重，採用可持續和生態友好的設計：從FSC認證的包裝到100%可回收的真空泵瓶，展現品牌對環境的承諾。結合護膚與可持續發展，讓肌膚煥發光采，同時守護地球的美麗。