返回 生活 2025-03-04 16:00:00 新品速遞｜La Colline瑩白妍采嫩肌系列 簡單4部曲重塑透亮年輕膚色 分享： La Colline瑩白妍采嫩肌系列 簡單4部曲重塑透亮年輕膚色 踏入春日美白季節，瑞士護膚品牌La Colline科麗妍推出全新Clar．Ology 瑩白妍采嫩肌系列，為肌膚注入純淨瑩亮能量。系列靈感源自瑞士崇山皚皚白雪的恆久純粹，4款產品提供四季皆宜的護膚4部曲，包括瑩白妍采美肌液、瑩白妍采雪肌精華、瑩白妍采雪肌霜及瑩白妍采保護乳，令肌膚回復年輕、透亮與均勻質感。 La Colline科麗妍推出全新Clar．Ology 瑩白妍采嫩肌系列 瑩白妍采美肌液 $1,500/150ml 瑩白妍采美肌液 瑩白妍采美肌液專為改善暗沉、粗糙及屏障受損而設，作為日常護理的第一步，喚醒肌膚光澤。產品蘊含94%天然成分，結合琥珀酸與瑞士高山黃芩，以琥珀酸溫和脫屑，改善肌理；高山黃芩則可紓緩保護，令肌膚柔嫩透亮。 瑩白妍采雪肌精華 精華蘊含全新C 亮瑩肌複合物(C Light)，結合煙酰胺與穩定性維生素C，深層提亮膚色、淡化色素瑕點，並改善膚色不均。輕盈質地瞬間吸收，令肌膚倍顯緊緻亮麗，同時散發微光柔彩，帶來細膩光澤感。 瑩白妍采雪肌精華 $3,800/50ml 瑩白妍采雪肌霜 $3,000/50ml 瑩白妍采雪肌霜 雪肌霜專為搭配雪肌精華使用，讓亮膚效果倍增。蘊含的C 亮瑩肌複合物(C Light)，提供強效亮膚與紓緩功效，同時滋養肌膚。質地絲滑柔潤，持續改善膚質細緻度與皺紋，令肌膚明顯年輕、均勻且充滿光澤。 系列同時秉承對地球生態的尊重，採用可持續和生態友好的設計：從FSC認證的包裝到100%可回收的真空泵瓶，展現品牌對環境的承諾。結合護膚與可持續發展，讓肌膚煥發光采，同時守護地球的美麗。 La Colline瑩白妍采嫩肌系列採用可持續和生態友好的設計。 入App免費換走健康產品