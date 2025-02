新品速遞|Make Up For Ever高清持妝氣墊粉底 全新2款專為亞洲膚色研發色調 6色眼影同步登場

雖然已經立春,不過天氣依然乾燥,MAKE UP FOR EVER的HD SKIN CUSHION高清持妝氣墊粉底,以長效保濕而不著痕跡見稱,即使重覆疊加也不感厚重,帶來真實自然妝效,品牌最近為氣墊粉底加入2款專為亞洲膚色研發的色調,讓女生們有更多選擇!

MAKE UP FOR EVER高清持妝氣墊粉底以長效保濕而不著痕跡見稱。

MAKE UP FOR EVER高清持妝氣墊粉底,最近增添1N01及1N02 兩款全新色調。

持色融肌六色眼影盤同步登場

MAKE UP FOR EVER同步推出全新ARTIST TO GO 持色融肌六色眼影盤,以革命性的藝術眼妝,慶祝40周年無界限的自由創意。4款6色眼影盤質感輕盈,融肌配方除了讓色澤無痕暈染,色彩更持久不脫,輕易塑造零失手及創意妝容,無論是自然知性、抑或藝術華麗的妝容,都能隨心展現。