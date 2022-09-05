新品速遞｜ORIGINS靈芝水新升級 修復強化肌膚屏障 敏感肌都啱用

ORIGINS的靈芝精華水一向是品牌的王牌，ORIGINS最近推出新升級的靈芝輕精華水，以10倍濃度抗炎靈芝成份，不單修復舒緩泛紅及保濕，更有效地強化肌膚屏障，抵禦外部環境刺激，擊退缺水、敏感、泛紅、毛孔粗大、出油、暗粒粉刺、痘痘、暗沉、膚色不均及粗糙膚質等肌膚問題，一瓶多效。

精華水質地輕爽，可作爽膚水使用，舒緩並提升肌膚水份，有助後續護膚品吸收，更可收細毛孔及減少多餘油脂分泌，達至水油平衡。靈芝輕精華水比一般爽膚水有更豐富的養分及功效，除了保濕收毛孔外，配方中的珍貴抗炎靈芝及其他天然植物成分，可舒緩敏感泛紅、強化肌膚屏障及減少暗粒粉刺，令肌膚更顯細緻柔滑。

為實踐天然護膚願景，升級靈芝輕精華水為純素產品，不含動物提取成份，採用天然萃取成分、不含酒精及Parabens，暗瘡及敏感肌都適用。珍貴靈芝成分為溫室培植天然靈芝，確保可持續性產品研發。另外，新包裝亦採用再生塑膠，即以回收塑膠再制而成的塑膠再生原料製造，用完後的空瓶後可帶到任何香港門市回收及專享200分會員積分。ORIGINS現與本地環保組織V Cycle合作，將回收空瓶分類和分解，再製成再生原材料，療癒肌膚之餘，同時回饋自然。由即日起至9月15日，凡購買靈芝輕精華水加購任何其他產品1件即享$50折扣，加購任何其他產品2件即享$100折扣。