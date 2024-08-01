新品速遞｜Pizza Hut 25款新品低至6折試食！全新香檸蜜糖辣肉腸必勝批/蒜香牛油芝士焗田螺/薄脆海鮮卷

四年一度的全球體壇盛事令運動氣氛再次熾熱起來！今個夏天，Pizza Hut特別推出全新A La Carte菜單，無論是與朋友欣賞賽事期間共享美食時光，還是享受一個人獨食的樂趣，Pizza Hut的美食都能讓你感受到運動賽事的氛圍，即睇全新25款新品！

Pizza Hut全新A La Carte菜單精心呈獻 25 款全新美食，帶給各位無限驚喜！其中包括香檸蜜糖辣肉腸必勝批、酥脆炸雞拼盤、鐵板黑椒汁豬仔脾配烤雜菜、蒜香牛油芝士焗田螺、海鮮龍蝦汁燉飯、大蝦蜜桃沙律、薄脆海鮮卷等。甜品包括雪糕香蕉船、香蕉朱古力酥、肉桂捲配雪糕等，讓你在炎熱的夏天也能享受清涼甜蜜蜜的味覺體驗。

即日起至8月14日期間更推出「新品試食」優惠，以低至6折超值試食價享用 Pizza Hut 新品美食，讓你在不同的時間段內品嚐各種美食，每一口都是滋味驚喜！

7 月18 - 31日優惠期

溫泉蛋意大利經典必勝批（堂食限定）

試食價 $79普通批 | $99 大批

原價 $159普通批 | $194大批

蒜香牛油芝士焗田螺（堂食限定)

試食價 $59 原價$74

8 月1 - 14日優惠期

蒜香海蜆焗薯必勝批

試食價 $69普通批 | $89 大批

原價$ $139普通批 | $174大批

海鮮喇沙寬條麵

試食價$54 原價$94

香辣雞膇(8隻)

試食價$49 原價$74