新品速遞｜Starbucks星巴克全新青提柚子主題飲品／橄欖油咖啡 必試焦糖綿雲慕斯蛋糕

今個夏天，星巴克Starbucks又再推出新品！今次為大家帶來全新解暑冰涼清爽系列，青提柚子檸檬星冰爽和青提柚子椰奶星冰爽，讓你在炎炎夏日保持清爽有活力！另外更首次引入Starbucks Oleato系列，系列於米蘭、美國、倫敦、日本和中國等地推出後大受好評。Oleato創新咖啡飲品系列，包括 Reserve Oleato橄欖油燕麥奶咖啡和Reserve Oleato橄欖油泡沫冷萃咖啡。星巴克亦同時推出兩款甜品及三套全新商品系列，即睇內文詳情！

Starbucks星巴克全新清爽夏日飲品及甜品 青提柚子星冰爽／烘烤焦糖系列 炎炎夏日，星巴克為你帶來全新解暑冰涼清爽系列。清爽怡人的青提柚子檸檬星冰爽和青提柚子椰奶星冰爽讓你在炎炎夏日保持活力充沛。此外，烘烤焦糖燕麥奶咖啡散發出濃郁的焦香風味，令人難以抗拒。 「青提柚子檸檬星冰爽」，以青提柚子檸檬星冰爽的清新感覺振奮你的味蕾。青提柚子配搭檸檬汁爆發果香，冰爽酸甜的口味，勢必成為你的夏日首選。「青提柚子椰奶星冰爽」，讓你瞬間擺脫悶熱，感受冰爽的熱帶風味。這款飲料將柚子的清新微酸與椰奶的香甜完美融合，讓你一試難忘。「烘烤焦糖燕麥奶咖啡」將咖啡與烘烤焦糖醬及燕麥奶融合，並以焦糖奶油及烤焦糖粉作點綴，與你迎接精神振奮的一天。另外更推出烘烤焦糖燕麥奶星冰樂以醇厚綿密的口感，進一步激發你的味蕾。 「焦糖綿雲慕斯蛋糕」，這款經典甜點以牛油曲奇餅底鋪上層層如雲朵般輕盈的慕斯，面層蓋著香濃的焦糖，為你帶來層次滿分的甜蜜驚喜。「特濃咖啡脆脆蛋糕」，朱古力蛋糕與朱古加榛子脆層相間，面層綴以特濃咖啡粉，每一啖濃郁香脆的口感都能瞬間喚醒夏天的味蕾。

Starbucks Oleato™ 星巴克橄欖油咖啡 星巴克今季亦將推出一個令人意想不到的咖啡組合 – 同樣與星巴克標誌性的鮮奶咖啡起源於意大利的， Oleato™，靈感來自於世代相傳，每天享用一勺初榨橄欖油的家族傳統。Starbucks Oleato™系列去年首次在米蘭推出，隨後在美國、加拿大、倫敦、巴黎、日本和中國等地推出，均大受好評。 「Reserve Oleato™橄欖油燕麥奶咖啡」以星巴克Reserve Microblend No.21沖煮出帶有朱古力風味中蘊含蜜餞柑橘細韻的特濃咖啡，注入 Partanna特級初榨橄欖油，再與燕麥奶混合，打造出如絲順滑的鮮奶咖啡。「Reserve Oleato™橄欖油泡沫冷萃咖啡」於微甜的冷萃咖啡上舖上融合了Partanna特級初榨橄欖油的微甜雲呢拿甜忌廉泡沫，散發獨有的草本香氣，並慢慢滲進醇香的冷萃咖啡，創造出誘人的奢華風味。

星巴克推出三套全新商品系列 聯乘Stanley推出灰霧綠隨行杯及水杯 星巴克同時推出三套全新的商品系列，與你一同迎接夏日，當中包括：「Out of This World」，「Whale」及 「Been There Series」商品系列。 另外，父親節將至，星巴克也推出了父親節限定商品系列，讓你為爸爸選購窩心禮物。 「Out of this World」的商品系列以外星漫畫為設計靈感，當中 3 個水樽更組成漫畫中的情節，帶你一同踏上刺激又奇幻的歷險之旅，探索未知的宇宙。「Whale」商品系列伴你一同穿梭於這海洋，這個系列以可愛的鯨魚為設計靈感，並採用了藍色、白色、紫色 交織而成的色調，增添一份海洋味道。

