新品速遞｜Starbucks星巴克全新青提柚子主題飲品／橄欖油咖啡 必試焦糖綿雲慕斯蛋糕

星巴克推出三套全新商品系列 聯乘Stanley推出灰霧綠隨行杯及水杯

星巴克同時推出三套全新的商品系列,與你一同迎接夏日,當中包括:「Out of This World」,「Whale」及 「Been There Series」商品系列。 另外,父親節將至,星巴克也推出了父親節限定商品系列,讓你為爸爸選購窩心禮物。

「Out of this World」的商品系列以外星漫畫為設計靈感,當中 3 個水樽更組成漫畫中的情節,帶你一同踏上刺激又奇幻的歷險之旅,探索未知的宇宙。「Whale」商品系列伴你一同穿梭於這海洋,這個系列以可愛的鯨魚為設計靈感,並採用了藍色、白色、紫色 交織而成的色調,增添一份海洋味道。