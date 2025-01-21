TATCHA特別與Madame Fù合作推出煥活原生光透力下午茶。

維他命C一向是美白的好幫手，不過傳統維他命C穩定性不高，更可能對肌膚造成負擔。Tatcha全新光透煥亮系列，革新使用緩釋型維他命C，除了儲存於瓶中可保持穩定，更能於肌膚持續釋放活性成分，與傳統容易氧化而難滲透肌膚的抗壞血酸(維他命C)配方截然不同，以光透緊緻肌膚迎接新一年！TATCHA更特別與Madame Fù合作推出煥活原生光透力下午茶，讓女生享用多款鹹甜美點，一邊感受新系列，讓肌膚由內而外明艷照人。

廚房食材化身亮肌成分 維C光透煥亮系列靈感源自日本「光輝 Kagayaki」概念，精華及眼霜配方注入富含維他命C的日本梅子萃取。自古而來，日本人深信真正的健康光澤從內而發，因而經常於廚房中搜羅營養豐富的食材，用以滋養身體及肌膚。日本梅子是傳統家用美容的重要成分，高效煥亮肌膚重現健康光澤，由內而外綻放明亮「光輝 Kagayaki」。系列由東京Tatcha研究院專業研製，配方溫和可每天早晚使用，低刺激性，顯著煥活肌膚，加倍發揮亮白高效。 緩釋型維他命 C 長時間釋放活性成分 高濃度的維他命C精華，會過早達到濃度高峰，不但對肌膚造成負擔，修護效果更會迅速減弱。而緩釋型維他命C可穩定且受控地持續釋放活性成分達12小時，帶來更深層、更高效的抗氧化效能，更可提升維C的生物利用度，同時避免刺激及損傷肌膚屏障。

TATCHA特別與Madame Fù合作推出煥活原生光透力下午茶。

亮白＋緊緻｜維 C 光透煥亮精華 $780/30ml 結合緩釋型維他命C、高效緊緻肌膚的阿魏酸及強效抗氧化穀胱甘肽，打造效果卓越而耐於儲存的配方，減淡色素沉澱、提亮暗沉肌膚及均勻膚色，同時鞏固肌膚屏障，顯著緊緻及提升彈性。 提亮＋減淡黑眼圈｜維 C 光透煥亮眼霜 $550/15ml 不少女士都受黑眼圈困擾，眼霜以12小時緩釋性維他命C，協同減輕眼周浮腫的生物發酵精萃及維他命B3（菸鹼醯胺），提亮眼周肌膚，高效減淡3種不同型態的黑眼圈，同時緊緻、提升及減輕眼周浮腫，令雙眼更精靈有神。