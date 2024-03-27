新品速遞｜VLT Zero系列再添新成員！0糖0卡仲有氣 28/3-27/4買NeNe Chicken指定套餐即送Sparkling VLT Zero

VLT又有創新攪作，推出全新Sparkling VLT Zero (維他0糖氣泡檸檬茶)！今次新產品不單止有氣又夠爽，還是0糖0卡一樣澀得起！無論是BBQ、打邊爐定食炸雞，吃甚麼都咁match！同原味氣泡檸檬茶一模一樣澀得起！各大超市及便利店現已有售，各位VLT Fans又多一個新選擇。快些買來試試啦！由3月28日起，Sparkling VLT Zero還會聯乘韓國人氣炸雞店NeNe Chicken 推出限定套餐！只要惠顧指定套餐，即送Sparkling VLT Zero！激爽氣泡嘅口感同炸雞簡直是best match，還要0糖0卡，快些約Friend一齊去吃餐飽啦！