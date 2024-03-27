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生活
2024-03-27 19:19:04

新品速遞｜VLT Zero系列再添新成員！0糖0卡仲有氣 28/3-27/4買NeNe Chicken指定套餐即送Sparkling VLT Zero

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VLT Zero系列再添新成員！0糖0卡仲有氣 28/3-27/4買NeNe Chicken指定套餐即送Sparkling VLT Zero

VLT Zero系列再添新成員！0糖0卡仲有氣 28/3-27/4買NeNe Chicken指定套餐即送Sparkling VLT Zero

VLT又有創新攪作，推出全新Sparkling VLT Zero (維他0糖氣泡檸檬茶)！今次新產品不單止有氣又夠爽，還是00卡一樣澀得起！無論是BBQ、打邊爐定食炸雞，吃甚麼都咁match！同原味氣泡檸檬茶一模一樣澀得起！各大超市及便利店現已有售，各位VLT Fans又多一個新選擇。快些買來試試啦！由328日起，Sparkling VLT Zero還會聯乘韓國人氣炸雞店NeNe Chicken 推出限定套餐！只要惠顧指定套餐，即送Sparkling VLT Zero！激爽氣泡嘅口感同炸雞簡直是best match，還要00卡，快些約Friend一齊去吃餐飽啦！

聯乘韓國人氣炸雞店NeNe Chicken 惠顧指定套餐即送Sparkling VLT Zero

328日至427日期間，於NeNe Chicken指定分店或foodpanda外賣平台惠顧指定套餐即可獲贈維他0糖氣泡檸檬茶，詳情如下：

1. 堂食：

- 惠顧兩個人一齊芝味夠「爽」炸雞套餐，即送維他0糖氣泡檸檬茶2

2. 外賣自取或foodpanda外賣平台：

- 惠顧朋友五重分享更「爽」炸雞套餐，即送維他0糖氣泡檸檬茶3

3. foodpanda外賣平台：

- 惠顧雙重滋味有氣夠「爽」炸雞套餐，即送維他0糖氣泡檸檬茶2

Sparkling VLT Zero即將聯乘韓國人氣炸雞店NeNe Chicken推出限定套餐 VLT Zero系列再添新成員！Sparkling VLT Zero激爽登場 VLT Zero系列再添新成員！Sparkling VLT Zero激爽登場 VLT Zero系列再添新成員！Sparkling VLT Zero激爽登場 維他0糖檸檬茶及經典原味維他檸檬茶紙包裝及樽裝 繼早前推出VLT Zero (維他0糖檸檬茶)，引來大批Fans爭住試後，今次VLT再接再厲又有創新攪作，推出全新 Sparkling VLT Zero (維他0糖氣泡檸檬茶)
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