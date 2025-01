新年拒做「大懶蛇」！8大商場首度聯乘人氣角色/品牌

The ONE 幸運新年「燦」住大家

The ONE 幸運新年「燦」住大家

日本人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」(燦子),聯同家人及小夥伴一齊邀請大家來到尖沙咀「The ONE x SHO-CHAN 幸運新年『燦』住你」吸收地表最強的福氣,只要用心探索5大金光閃耀角落—「3.5米高巨型招『燦』貓」、「燦子必然幸運機」、「燦子幸福發射站」、「『燦』比花嬌浪漫花海」及「閃亮大吉燦子Happy Corner」,燦子家族來年便會一直「燦」住你,讓你「蛇」采飛揚行大運!燦子亦同步開設了「吉星齊『燦』選物店」推出各種獨家限定周邊及主題產品來傳遞快樂正能量,與親朋好友迎接充滿活力的2025年。

The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

日期︰即日起至2月16日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰尖沙咀The ONE UG2中庭