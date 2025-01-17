新年拒做「大懶蛇」！8大商場首度聯乘人氣角色/品牌

皇室堡 打造暖笠笠鈎織雪樂園

皇室堡打造暖笠笠鈎織雪樂園 熱愛歷險的人氣企鵝 Pingu 今個農曆新年帶同整個家族由南極洲越洋來到皇室堡「旅居」，打造「皇室堡 x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園」，與大家共度溫馨愉快的新年！園內設3大打卡位及互動玩樂區，其中最矚目的是2米高Pingu主理中央的「七彩鈎織小部屋」，為大家準備好鈎織飾品，身上更佩戴了由Happy Yarn創辦人及創意總監劉陳凱韻女士(甘比)帶領其Happy Yarn團隊親自鈎織的飾物，洋溢着暖洋洋的氣息；旁邊還設有另外兩個玩味打卡位—「趣味滑雪場」及「雪球 Pingu 滾動中！」打卡同時與一眾企鵝互動，讓鈎織雪樂園滿載歡笑聲！ 皇室堡x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園

日期︰即日起至2025年2月16日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰皇室堡地下中庭

如心廣場 招財進「寶」蛇年福來運到

如心廣場 招財進「寶」蛇年福來運到 今個農曆新年，人氣表情貼圖 IP「QUBY 乖巧寶寶」首度登陸華懋集團商場，於如心廣場呈獻如心廣場 x 乖巧寶寶「招財進『寶』迎新春」，乖巧寶寶化身財神，帶着靈蛇寶貝空降6大Cute爆互動打卡位，把蛇年必備「寶」運全部送給大家。如心廣場更一連5星期舉辦全港首個乖巧寶寶打卡市集，匯聚逾60個本地人氣品牌，由賀年美食到生活好物應有盡有，陪大家過肥年！此外，乖巧寶寶同時變身做好運寶寶進駐好運中心帶來【好運中心 x 乖巧寶寶《招財進「寶」包好運茶居迎新春》】，大家記得去打卡沾沾好運！ 如心廣場 x 乖巧寶寶

「招財進『寶』迎新春」

日期：即日起至2月14日(打卡裝置)、即日起至2月16日(市集)

時間：中午12時至晚上9時

地點：如心廣場一期 1/F 中庭(每日)及2/F(逢星期六及日)*開放至2月14日、如心廣場二期 1/F(逢星期六及日)



iSQUARE國際廣場 3大本地人氣插畫家 福氣滿滿玩轉肥年

iSQUARE國際廣場 3大本地人氣插畫家 福氣滿滿玩轉肥年 尖沙咀iSQUARE國際廣場聯乘3大本地人氣插畫家包括：圓DUM DUR、Hello Wong 及豚豚，一同呈獻「iSQUARE國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年」，精通港式幽默的他們，齊集iSQUARE國際廣場3大吉慶打卡區域，合力為大家帶來一個開心爆棚，港味十足的農曆新年！iPIAZZA地下正門前的 「笑口常開 搞笑『肥』吉賀豐年」包括9大開運能量點，一眼望見超吸睛的開運燦笑6米高大桔，3位插畫家筆下標誌性的笑容都刻劃在大桔上，來年必定笑口常開、大吉大利。 iSQUARE國際廣場

福氣滿滿玩轉肥年

日期︰即日起至2月23日

The ONE 幸運新年「燦」住大家

The ONE 幸運新年「燦」住大家 日本人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」(燦子)，聯同家人及小夥伴一齊邀請大家來到尖沙咀「The ONE x SHO-CHAN 幸運新年『燦』住你」吸收地表最強的福氣，只要用心探索5大金光閃耀角落—「3.5米高巨型招『燦』貓」、「燦子必然幸運機」、「燦子幸福發射站」、「『燦』比花嬌浪漫花海」及「閃亮大吉燦子Happy Corner」，燦子家族來年便會一直「燦」住你，讓你「蛇」采飛揚行大運！燦子亦同步開設了「吉星齊『燦』選物店」推出各種獨家限定周邊及主題產品來傳遞快樂正能量，與親朋好友迎接充滿活力的2025年。 The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

日期︰即日起至2月16日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰尖沙咀The ONE UG2中庭

旺角MOKO新世紀廣場 厚面子Cosplay人氣王大熊貓 空降首個旺角限定主題裝置

旺角MOKO新世紀廣場 厚面子Cosplay人氣王大熊貓空降首個旺角限定主題裝置 為了帶給大家充滿愉悅、溫暖和愛的新春及情人節，以及繼續借勢熊貓經濟，旺角MOKO新世紀廣場窩心呈獻「MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節」，誠邀本地人氣插畫家Cheeky Cheeky厚面子於場內破天荒打造筆下首個旺角限定主題裝置，以花墟、金魚街等經典本土地標為靈感，帶大家於今個新春玩盡5大繽紛街頭風打卡蒲點，當中必影巨型厚面Cosplay招財貓及大熊貓，祝福大家新一年「厚」有福氣，「厚」有面子！ MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節

日期︰即日起至2月23日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰MOKO 新世紀廣場 MTR 層中庭

荃灣廣場 人氣PIXAR角色化身招福達摩

荃灣廣場 人氣PIXAR角色化身招福達摩 今個新年，荃灣廣場匠心打造「PIXAR 幸運達『MORE』春日祭」，多個人氣HIT爆的PIXAR角色將化身為招福達摩登陸荃灣廣場，為大家帶來5大打卡位等大家來盡情打卡開運！要數當中最矚目的好運點，當然是L5空中樂園的「3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣」，以3米高《反斗奇兵》勞蘇坐鎮，另外亦有20米長的PIXAR達摩FUNTASTIC祈願打卡牆，寓意來年事事順利！ 荃灣廣場PIXAR幸運達「MORE」春日祭

日期︰即日起至2月16日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊

太古城中心X可口可樂® 打造復古餐廳 《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》迎新春

太古城中心X可口可樂® 打造復古餐廳《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》迎新春 太古城中心與可口可樂®攜手呈獻《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》，首次以復古餐廳概念打造6大別開生面的打卡及互動區域，讓大家透過一系列趣味的活動和裝置，在輕鬆愉快的舒適環境中，與親朋摯友聚首一堂，盡情傾訴心底話，向對方送上新春祝福。意猶未盡的話，更可於場內商戶入手多款可口可樂®聯乘商品，勢要將氣氛炒熱，齊齊LIVE HAPPY！ 太古城中心X可口可樂®「LIVE HAPPY 快樂Cheers！」

日期︰即日起至2月16日

時間︰星期一至五中午12時至下午9時，星期六、日及公眾假期上午11時至下午9時

地點︰太古城中心二樓中庭及中橋

置富Malls 新一年寫下「Mr. PA 拜年日記」新一頁