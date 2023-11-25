熱門搜尋:
姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 Edan呂爵安 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-25 16:00:00

新店優惠｜Sisley美容專門店進駐沙田 推活膚再生駐顏面部護理優惠

分享：
新店優惠｜Sisley美容專門店進駐沙田 推活膚再生駐顏面部護理優惠

新店優惠｜Sisley美容專門店進駐沙田 推活膚再生駐顏面部護理優惠

Sisley全新美容專門店最近於沙田新城市廣場開幕，時尚高端的店面設計演繹法式美學優雅，以白色為主調，井然有序地劃分護膚、美妝、香氛及頭髮護理四大區域，延續一貫簡約高貴的風格。Sisley更首度於新界區開設全新美容專門店，以後做facial唔使出九龍啦！

Sisley全新美容專門店最近於沙田新城市廣場開幕

Sisley全新美容專門店最近於沙田新城市廣場開幕

店內設有護膚諮詢專區，提供一對一貴賓式諮詢及手部按摩護理服務，更特別設立奢華的美容護理專屬空間，提供舒適愜意的環境，為不同顧客提供面部護理服務，當中包括王牌活膚再生駐顔面部護理(Phyto-Aromatic SISLEŸA Facial Treatment)，整個護理過程會使用S面霜(活膚再生駐顏霜)S眼唇霜(活膚再生眼唇霜)及精華，配合美容師嫻熟而有效的全人手按摩技巧，刺激面部肌肉，重整並激發肌膚細胞的自然再生機能，從而促進細胞的生長週期以對抗行為老化，締造更全面的抗老效果，對抗所有看得見的歲月痕跡。

Sisley王牌活膚再生駐顔面部護理，主打全人手按摩，整個護理過程使用S面霜、S眼唇霜及精華。

Sisley王牌活膚再生駐顔面部護理，主打全人手按摩，整個護理過程使用S面霜、S眼唇霜及精華。

Sisley特別引入全套法式護理程序，面部護理先以薰衣草精油揭開序幕，在美容師的專業引導下，配合一呼一吸的動作，身心驟然放鬆；然後進行潔面卸妝及磨沙；接下來續以薰衣草精油及迷迭香精油等，淨化肌膚。完成一系列潔面程序後，先以面膜護理進行修護，令整個人徹底放鬆，達到身心靈結合；然後再透過長達30分鐘的排毒及放鬆按摩，以面部護理專用的按摩乳霜及獨門精油配方，由面部開始，順著眉毛再沿著髮際線滑動，然後沿頸部斜角肌按摩至鎖骨，再返回頸後至太陽穴，啓動肌膚深度吸收，倍大修護效能，令每吋肌膚都獲得抗老修護。

SISLEŸA活膚再生系列及 Supremÿa至臻活膚系列等護膚品外，店內亦設有彩妝、香氛及HAIR rituel專區，提供產品配對、彩妝指導及智能頭髮分析服務，讓顧客享受周到全面的服務。

活膚再生駐顔面部護理，以薰衣草精油及迷迭香精油等淨化肌膚。 Sisley沙田新店特設美容護理專屬空間。 Sisley沙田新店特設美容護理專屬空間。 Sisley沙田新店除護膚品外，亦設有彩妝、香氛及HAIR rituel專區。

預約活膚再生駐顏面部護理 全數金額可換購產品

為慶祝沙田新城市全新美容專門店。由即日起至131日，全新護理服務顧客，可以$1,200預約尊享90分鐘經典植物香薰「活膚再生駐顏面部護理」服務乙次，完成服務後，預約費用可全數換購Sisley正價產品，同時額外獲贈3件活膚再生旅行套裝乙份(價值$445)。所有禮品，數量有限，送完即止。

Ad Block
3件活膚再生旅行套裝乙份(價值$445)

3件活膚再生旅行套裝乙份(價值$445)

Sisley沙田新城市廣場美容專門店

地址：沙田正街18號新城市廣埸一期L2216號舖   

電話：3481-7706  

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受