新店優惠｜Sisley美容專門店進駐沙田 推活膚再生駐顏面部護理優惠

Sisley全新美容專門店最近於沙田新城市廣場開幕，時尚高端的店面設計演繹法式美學優雅，以白色為主調，井然有序地劃分護膚、美妝、香氛及頭髮護理四大區域，延續一貫簡約高貴的風格。Sisley更首度於新界區開設全新美容專門店，以後做facial唔使出九龍啦！

店內設有護膚諮詢專區，提供一對一貴賓式諮詢及手部按摩護理服務，更特別設立奢華的美容護理專屬空間，提供舒適愜意的環境，為不同顧客提供面部護理服務，當中包括王牌活膚再生駐顔面部護理(Phyto-Aromatic SISLEŸA Facial Treatment)，整個護理過程會使用S面霜(活膚再生駐顏霜)、S眼唇霜(活膚再生眼唇霜)及精華，配合美容師嫻熟而有效的全人手按摩技巧，刺激面部肌肉，重整並激發肌膚細胞的自然再生機能，從而促進細胞的生長週期以對抗行為老化，締造更全面的抗老效果，對抗所有看得見的歲月痕跡。

Sisley特別引入全套法式護理程序，面部護理先以薰衣草精油揭開序幕，在美容師的專業引導下，配合一呼一吸的動作，身心驟然放鬆；然後進行潔面卸妝及磨沙；接下來續以薰衣草精油及迷迭香精油等，淨化肌膚。完成一系列潔面程序後，先以面膜護理進行修護，令整個人徹底放鬆，達到身心靈結合；然後再透過長達30分鐘的排毒及放鬆按摩，以面部護理專用的按摩乳霜及獨門精油配方，由面部開始，順著眉毛再沿著髮際線滑動，然後沿頸部斜角肌按摩至鎖骨，再返回頸後至太陽穴，啓動肌膚深度吸收，倍大修護效能，令每吋肌膚都獲得抗老修護。

除SISLEŸA活膚再生系列及 Supremÿa至臻活膚系列等護膚品外，店內亦設有彩妝、香氛及HAIR rituel專區，提供產品配對、彩妝指導及智能頭髮分析服務，讓顧客享受周到全面的服務。