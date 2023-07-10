新店速遞｜韓國過江龍炸雞Puradak旗艦店即將開幕 必食魔蒜地獄炸雞 全港首創「炸雞生日派對」

Puradak絕非一般韓式炸雞店，店舖在2014年創立，單是在韓國分店已突破700間，是韓國國內五大炸雞品牌之一。Puradak因著獨特的烹調方式及包裝風靡全球，全店共有逾10款韓國地道口味人氣炸雞，以「先焗後炸」方式炮製，先以210°C高溫焗製，把油份逼出減少油膩感，並鎖住肉汁，其後再油炸至酥脆，將肉汁完全保留而又不覺油膩，令炸雞外脆內嫩口感更有層次。今次旗艦店開幕，品牌更引入在全港首度登場的魔蒜地獄炸雞，以地獄級的韓式辣醬包裹著香脆炸雞，再在表面灑滿魔鬼級分量的韓國炸蒜，最後混入香蔥與迷迭香點綴，令炸雞的香氣充滿層次感！

韓國人氣炸雞店Puradak近日宣佈開設香港區旗艦店，並進駐奧海城，佔地逾千呎，並帶來逾10款韓國地道口味人氣炸雞，包括首度引入香港的魔蒜地獄炸雞，以及全港首創的「炸雞生日派對」。新店將於7月14日正式開幕，多款開業限定優惠切勿錯過！

全港首創服務「炸雞生日派對」

生日party食炸雞就最好不過，Puradak旗艦店特設生日派對專區，提供一個客納10至25人的尊享空間，讓食客可以3小時開懷享用自選最愛韓式炸雞。Puradak旗艦店專員更會為大家悉心安排一系列韓系的餐飲、場地佈置及生日禮物等，貫徹炸雞界貴族的風格！為慶祝全港第三間新店開幕，Puradak旗艦店更特意於7月13日至8月13日推出一系列以「三」為主題的開業限定優惠，一同慶祝Puradak旗艦店全面投入服務，當中包括落單滿$300贈送開瓶器、梳打飲品2杯特價$33 （原價：$50）以及首333名兒童顧客可獲贈送百力滋一份，數量有限，送完即止。

Puradak 全港最大旗艦店

地址： 奧海城3期地下高層UG68, UG71-73舖

電話： 5744 9988

營業時間︰星期一至日︰中午12時至下午9時30分

開業日期：試業日期︰7月13日 （只提供外賣服務）

開業日期︰7月14日（五）起（提供堂食及外賣）