新店開幕｜一田全新概念分店5月10登陸屯門 獨家聯乘北海道便利店Secoma+開幕限時優惠

一田開新店！全新概念店「YATADAY」將於5月10日於屯門NOVO WALK正式開幕！全新概念店主打「每日超市」，更獨家聯乘北海道便利店Secoma，帶來多款北海道直送產品，更有開幕限時優惠。即睇詳情！

一田全新概念「YATADAY」分店位於屯門NOVO WALK，佔地約3,600平方呎，全新分店以「每日超市」為重點，享受「每日一田」樂吃購體驗。為慶祝新店開業，一田特意策劃兩大開店企劃。

一田全新概念分店「YATADAY每日一田」5.10人氣進駐屯門NOVO WALK

主打「每日超市」 獨家聯乘北海道 Secoma

新店大玩365日和風生活提案，推出「品味美食」、「醒神食糧」、「營養恩物」及「護理好物」四大期間限定主題，精選多款日系新鮮美食及生活好物，全方位照顧大家每日的生活日常，編寫出「鮮味X尚活日誌」，送上生活中的小確幸！

此外，一田更獨家聯乘日本顧客滿意度最高的北海道人氣便利店自營品牌Secoma，搜羅逾30款北海道在地食材及當地零食於新店發售，當中包括清酒、杯麵、佐酒小食等，讓大家嚐盡北海道在地食材的魅力。