新店開幕｜一田全新概念分店5月10登陸屯門 獨家聯乘北海道便利店Secoma+開幕限時優惠

一田開新店！全新概念店「YATADAY」將於5月10日於屯門NOVO WALK正式開幕！全新概念店主打「每日超市」，更獨家聯乘北海道便利店Secoma，帶來多款北海道直送產品，更有開幕限時優惠。即睇詳情！
一田全新概念「YATADAY」分店位於屯門NOVO WALK，佔地約3,600平方呎，全新分店以「每日超市」為重點，享受「每日一田」樂吃購體驗。為慶祝新店開業，一田特意策劃兩大開店企劃。
主打「每日超市」 獨家聯乘北海道Secoma
新店大玩365日和風生活提案，推出「品味美食」、「醒神食糧」、「營養恩物」及「護理好物」四大期間限定主題，精選多款日系新鮮美食及生活好物，全方位照顧大家每日的生活日常，編寫出「鮮味X尚活日誌」，送上生活中的小確幸！
此外，一田更獨家聯乘日本顧客滿意度最高的北海道人氣便利店自營品牌Secoma，搜羅逾30款北海道在地食材及當地零食於新店發售，當中包括清酒、杯麵、佐酒小食等，讓大家嚐盡北海道在地食材的魅力。
為慶祝新店開業，一田更送上一系列驚喜彩蛋，當中包括開店限定「YATADAY環保袋」，凡於NOVO WALK店單一消費淨額滿$200或以上，即可以$1加購入手一田全新形象環保袋；同時，新店送出高達$75現金優惠券及YATA-Fans會員尊享電子優惠券；NOVO LAND住戶消費滿指定金額更尊享95折購物優惠及免費送貨服務。
YATADAY NOVO WALK店
開業日期︰2024年5月10日（五），早上10時正
地址︰新界屯門欣寶路8號1-2號店