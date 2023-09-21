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生活
2023-09-21 18:55:00

新店開幕｜日本人氣家品店NITORI登陸九龍灣MegaBox 10大必買產品率先睇 開幕優惠買$200減$20

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新店開幕｜日本人氣家品店NITORI登陸九龍灣MegaBox 10大必買產品率先睇 開幕優惠買$200減$20

新店開幕｜日本人氣家品店NITORI登陸九龍灣MegaBox 10大必買產品率先睇 開幕優惠買$200減$20

日本國民家品店NITORI將於922日正式進駐香港，選址九龍灣MegaBox作為在港的首間旗艦店，提供超過5,500件抵買日系家品。以下為大家盤點10大必買家具及居家小物，它們更推出開幕優惠，買滿$200即減$20

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日本連鎖家品店NITORI首次登陸香港，選址九龍灣MegaBox，設於商場L6。佔地約2萬平方呎。貨品數量逾5,500年，包括餐具、浴室用品、廚具、寢具、大型傢俬等，還有專為兒童以及寵物設計的家品。

此外，NITORI 的產品多樣化，並大部份是從用家的角度自家開發設計，而且色系豐富，同款產品細惹提供多種顏色及呎吋，讓顧客自由隨心配搭，啟發打造出專屬、統一風格的繽紛家居環境

除了店內各種生活好物，NITORI網上商店亦同步上線，更多傢俬家品即將陸續上架。NITORI亦提供配送服務，詳情可與店內職員查詢。

即睇10NITORI必買家具

日本製超輕量餐具 $21.9起 日本製超輕量餐具 $21.9起 涼感寢具 $44.9起 涼感寢具 $44.9起 單人收納床 $3,990 單人毛墊 $499 拖鞋 $19.9起 獨立袋裝彈簧餐椅 $999X2 布製電動梳化 $5,790 (左)洗面機 $149 (右)按摩導入儀 $149 抱枕 肉包款 $149

NITORI香港｜開幕優惠買$200$20 送限定購物袋

為慶祝NITORI香港旗艦店正式開幕，由922日（星期五）開幕日起到109日（星期一），將會推出盛大開業優惠*。全場購物每滿HK$200即減HK$20，任何消費贈送黑猫扇子一把，購物滿HK$100更會送上限量版訂製款時尚購物袋(贈品數量有限送完即止)，令大家將日系生活輕鬆入手。此外，顧客亦可即場免費申請NITORI積分卡。成為會員後每次消費都能輕鬆賺取積分，將每100分當作HK$1使用。

NITORI 香港推出開幕週優惠。 購物滿HK$100送限量版購物袋。 任何消費贈送黑猫扇子一把

NITORI香港

店鋪地址：九龍灣宏照道38 MegaBox L6

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