新店開幕｜日本人氣家品店NITORI登陸九龍灣MegaBox 10大必買產品率先睇 開幕優惠買$200減$20

日本國民家品店NITORI將於9月22日正式進駐香港，選址九龍灣MegaBox作為在港的首間旗艦店，提供超過5,500件抵買日系家品。以下為大家盤點10大必買家具及居家小物，它們更推出開幕優惠，買滿$200即減$20！

日本連鎖家品店NITORI首次登陸香港，選址九龍灣MegaBox，設於商場L6。佔地約2萬平方呎。貨品數量逾5,500年，包括餐具、浴室用品、廚具、寢具、大型傢俬等，還有專為兒童以及寵物設計的家品。



此外，NITORI 的產品多樣化，並大部份是從用家的角度自家開發設計，而且色系豐富，同款產品細惹提供多種顏色及呎吋，讓顧客自由隨心配搭，啟發打造出專屬、統一風格的繽紛家居環境 除了店內各種生活好物，NITORI網上商店亦同步上線，更多傢俬家品即將陸續上架。NITORI亦提供配送服務，詳情可與店內職員查詢。 即睇 10 大 NITORI 必買家具

NITORI香港｜開幕優惠買 $200 減 $20 送限定購物袋 為慶祝NITORI香港旗艦店正式開幕，由9月22日（星期五）開幕日起到10月9日（星期一），將會推出盛大開業優惠*。全場購物每滿HK$200即減HK$20，任何消費贈送黑猫扇子一把，購物滿HK$100更會送上限量版訂製款時尚購物袋(贈品數量有限送完即止)，令大家將日系生活輕鬆入手。此外，顧客亦可即場免費申請NITORI積分卡。成為會員後每次消費都能輕鬆賺取積分，將每100分當作HK$1使用。