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2023-08-08 16:55:05

新店開幕｜日本人氣拿破崙店GARIGUETTE 9月進駐銅鑼灣Fashion Walk 首日限量送100份【內附詳情+地址】

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新店開幕｜日本人氣拿破崙店GARIGUETTE 9月進駐銅鑼灣Fashion Walk 首日限量送100份【內附詳情+地址】

新店開幕｜日本人氣拿破崙店GARIGUETTE 9月進駐銅鑼灣Fashion Walk 首日限量送100份【內附詳情+地址】

近年熱爆日本東京，被當地電視節目、雜誌、網絡紅人熱捧的 GARIGUETTE 拿破崙Mille-pressé，日本官方正式宣布首間海外分店選址香港，於9月初登陸銅鑼灣Fashion Walk。開店首日更會免費送出100份拿破崙，即睇詳情！

GARIGUETTE20215月在東京表參道開幕，概念來自法國傳統的千層酥（Mille Feuille），創意改良成圓形鏤空拿破崙Mille-pressé，開業後旋即成為當地最紅人氣打卡店，圓形餅面特別設計成可看到酥餅的內餡的鏤空設計，創新概念瞬間於當地甜品界爆紅，捲起拿破崙Mille-pressé風潮！

GARIGUETTE首間海外分店（第5間分店）選址香港，99日正式進駐銅鑼灣FASHION WALK，新店設有室外半露天座位。

日本人氣拿破崙店GARIGUETTE 9月9日進駐銅鑼灣 日本人氣拿破崙店GARIGUETTE 9月9日進駐銅鑼灣

材料味道神還原日本店 必食士多啤梨拿破崙

所有材料及機器均由 GARIGUETTE 日本總店直送香港，酥皮採用100%發酵牛油製作而成，經由獨家研發的熱壓機熱壓，再以高溫烤製而成，濃郁吉士忌廉內餡亦由日本空運新鮮到港，拿破崙Mille-pressé現場即叫即製，確保味道口感百分百還原日版！

招牌主打口味Napoléon（原味士多啤梨拿破崙Mille-pressé)，特製吉士忌廉配上士多啤梨，酸甜口感帶來滿滿幸福感。另外推介人氣口味 Jambon & Fromage（雙重芝士火腿拿破崙 Mille-pressé），以車打芝士、水牛芝士配上火腿及薯蓉，香脆可口，滿足感爆燈！餐單內一共提供8款甜口味、4款鹹口味以供選擇，更驚喜推出香港限定口味，敬請期待！

主打口味Napoléon（原味士多啤梨拿破崙Mille-pressé) 人氣口味Jambon Fromage（雙重芝士火腿拿破崙 Mille-pressé） 全部拿破崙都是現場即叫即製！

為慶祝首間海外分店強勢登陸香港，99日將送出100 GARIGUETTE 拿破崙Mille-pressé，詳情將於官方FacebookInstagram公布，敬請追蹤鎖定最新消息！

GARIGUETTE Hong Kong

地址：香港銅鑼灣Fashion Walk百德新街42-48號地下D

開幕日期：202399

開幕時間：及後於官方FacebookInstagram公布

Facebookhttps://www.facebook.com/Gariguette.hk

Instagramhttps://www.instagram.com/gariguette_hk/

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