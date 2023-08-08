新店開幕｜日本人氣拿破崙店GARIGUETTE 9月進駐銅鑼灣Fashion Walk 首日限量送100份【內附詳情+地址】

近年熱爆日本東京，被當地電視節目、雜誌、網絡紅人熱捧的 GARIGUETTE 拿破崙Mille-pressé，日本官方正式宣布首間海外分店選址香港，於9月初登陸銅鑼灣Fashion Walk。開店首日更會免費送出100份拿破崙，即睇詳情！

GARIGUETTE於2021年5月在東京表參道開幕，概念來自法國傳統的千層酥（Mille Feuille），創意改良成圓形鏤空拿破崙Mille-pressé，開業後旋即成為當地最紅人氣打卡店，圓形餅面特別設計成可看到酥餅的內餡的鏤空設計，創新概念瞬間於當地甜品界爆紅，捲起拿破崙Mille-pressé風潮！

材料味道神還原日本店 必食士多啤梨拿破崙

所有材料及機器均由 GARIGUETTE 日本總店直送香港，酥皮採用100%發酵牛油製作而成，經由獨家研發的熱壓機熱壓，再以高溫烤製而成，濃郁吉士忌廉內餡亦由日本空運新鮮到港，拿破崙Mille-pressé現場即叫即製，確保味道口感百分百還原日版！

招牌主打口味Napoléon（原味士多啤梨拿破崙Mille-pressé)，特製吉士忌廉配上士多啤梨，酸甜口感帶來滿滿幸福感。另外推介人氣口味 Jambon & Fromage（雙重芝士火腿拿破崙 Mille-pressé），以車打芝士、水牛芝士配上火腿及薯蓉，香脆可口，滿足感爆燈！餐單內一共提供8款甜口味、4款鹹口味以供選擇，更驚喜推出香港限定口味，敬請期待！