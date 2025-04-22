新店關注組｜上環慈善cafe「Chicken Egg Boy」爆紅Q版菠蘿包雞蛋仔

上環新開型裝cafe雞蛋仔專門店Chicken Egg Boy，憑Q版菠蘿包口味雞蛋仔橫掃IG成為打卡熱點。雖然此款限量雞蛋仔定價$59不便宜，但自4月中正式營業火速掀起排隊人龍熱潮，有網民表示排隊等了半小時至2小時才買到，認真誇張！

逐粒鋪上菠蘿包皮

其中Q版菠蘿包雞蛋仔最人氣，每粒雞蛋仔呈迷你菠蘿包模樣，相當趣緻有創意。店員先製好雞蛋仔，才逐粒鋪上菠蘿包皮(牛油酥皮)，之後再放入焗爐焗製，相當花心機。一眾打卡的IGers表示，Q版菠蘿包雞蛋仔口感雙重酥脆，外脆內Q，牛油味重，幾好食，但食多幾粒開始覺得膩。又稱原味雞蛋仔比坊間的蛋香濃郁得多，即使等半小時都值得。飲品方面除了港式奶茶，更有一系列咖啡、花茶、養生茶。

