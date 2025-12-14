新店關注組｜冬至團年之選！匠心手工滬菜「筵‧上海姥姥」自創濃湯砂鍋小籠雞

「上海姥姥」高雅版現代滬菜副線「筵‧上海姥姥」進軍九龍灣德福廣場，開業不久吸引不少家庭客團圓聚餐。新店設有兩間以「圓滿」為設計主題的私人獨立房間，氣氛溫馨，趁冬至最適合團年筵席，享受溫暖天倫之樂。

「筵上九品」上海風味盛宴 新店佔地2,600呎，室內設計融合東方美學，杏色主調沙發雅座予人雅致和諧的現代感。這裡的匠心手工滬菜餐牌藏著一句口號：「人間煙火氣最撫凡人心。」既有傳統上海本幫菜，亦有融入創新巧思，保留上海菜的細膩精髓，同時帶來唇齒間新鮮感的味覺體驗。推介「筵上九品」上海風味盛宴，經典的琉璃蜜汁脆鱔，選取肥美黃鱔去骨切絲，條條切至平均一致，經反覆酥炸，每一口都酥脆。淋上濃稠蜜汁，裹上晶瑩光澤，蜜汁甘甜醇厚，與脆卜卜的鱔開啟了胃口。酸甜開胃的鎮江黑醋一字骨，精選陳釀半年的鎮江黑醋，醋汁醇厚又解肉骨油膩，調至酸甜平衡，更突顯肉香。

以小籠包代替餛飩 暖笠笠新派作首選濃湯砂鍋小籠雞，將小籠包代替餛飩，肉餡一樣鮮味十足，浸在濃湯之中，入口時即爆出澎湃湯汁。湯底以豬骨、赤肉及金華火腿，花上四小時慢火熬煮成奶白湯色，醇厚鮮甜。團圓宴席怎少得雞？現代版上海煙熏脆皮雞以果木煙熏，皮脆肉嫩，散發溫和煙熏果木香氣與蜜糖的焦香層次。



飯焦版鹹肉上海菜煲仔飯 人氣之選蔥燒肉末鍋塌豆腐，依循傳統「鍋塌」方法，選用新鮮豆腐和雞蛋煎至兩面金黃，再加入以京蔥和玉蔥爆香的五花肉末與熬製的高湯，豆腐吸飽湯汁精華，也沾附了肉末的鹹香濃郁，最適合送飯。住家風味的焦香原煲鹹肉上海菜飯，以日式斧飯煲盛載，附上漏斗等待約10分鐘便可享用。打開木蓋，籠罩熱煙的飯鋪滿菜和一片片鹹肉，撈勻食充滿暖意，底下更結出金黃飯焦。



芝麻湯圓流心酥有新意 甜品必試高力豆沙香蕉，手打蛋白蓬鬆輕盈，綿密溫潤的紅豆沙餡加入香蕉，更加香甜。黑糖芝麻湯圓流心酥也別具新意，層層酥化的金黃酥皮包裹著軟糯的黑芝麻湯圓，咬開芝麻餡如熔岩般湧出，芝麻香氣濃郁。



筵‧上海姥姥 地址：九龍灣德福廣場 2 期 4 樓 410-412 號舖

電話：2760 9698

營業時間：星期一至四11:30am–10pm(最後截單時間：9:30pm)

星期五至日及公眾假期11:30am–10:30pm (最後截單時間：9:30pm)