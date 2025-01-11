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生活
2025-01-11 16:00:00

新店關注組｜加泰羅尼亞大廚主理西班牙餐廳Aire 乳飼羊肩肉/西班牙海鱸/巴斯克吞拿魚

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新店關注組｜加泰羅尼亞大廚主理西班牙餐廳Aire 乳飼羊肩肉/西班牙海鱸/巴斯克吞拿魚

新店關注組｜加泰羅尼亞大廚主理西班牙餐廳Aire 乳飼羊肩肉/西班牙海鱸/巴斯克吞拿魚

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西班牙餐廳Aire進駐銅鑼灣利園一期，主打巴斯克燒烤料理，由西班牙廚藝總監Edgard Sanuy Barahona 以及來自加泰羅尼亞的行政總廚 Pere Moreno Germès主理，將地道西班牙風味帶給客人。

特色Tapas蘋果木煙燻生蠔

店名Aire寓意柔和微風，為客人帶來琳瑯滿目的西班牙佳餚、地中海的風情和伊比利亞的好客服務。巴斯克燒烤料理精選來自西班牙、大西洋和地中海的頂級海鮮和肉類。Tapas推介西班牙北部的經典Pintxo小吃巴斯克吞拿魚配白鯷魚Gilda輕盈爽口，味道濃郁，融合鹹香與酸漬的風味。Daniele Sorlut生蠔上桌前以蘋果木略為煙燻，配上伊比利亞豬頰肉片和橄欖油，生蠔入口濃郁滑順，帶橄欖果香。頂級35Cecina迪斯卡魯克斯牛肉，將醃製的黑安格斯牛肉片捲著杏仁，咬下鹹香脆嫩。烤乳豬去了骨更方便食，佐以南瓜蓉、杏仁和濃郁的肉汁，外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁。

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烤乳豬$210 外皮酥脆，無骨肉質鮮嫩多汁，佐以南瓜蓉、杏仁和濃郁的肉汁。 Daniele Sorlut生蠔 $74/件 以蘋果木略為煙燻，配上伊比利亞豬頰肉片和橄欖油。 Cecina迪斯卡魯克斯牛肉 $97

巴斯克烤肉必試乳飼羊肩肉

巴斯克烤肉推介來自卡斯蒂利亞的乳飼羊肩肉，足600克，佐以醋味土豆片，羊肩肉十分鮮嫩。西班牙全條海鱸魚淋上Donostiarra醬汁，以蒜蓉、胡椒、櫻桃醋、辣椒和橄欖油調製而成，大大提升魚肉的香口。肉食控也可選加利西亞150克熟成西冷牛扒，配西班牙Piquillo紅椒，豐盛菜餚與朋友分享最適合不過。海鮮細麵、忌廉牛肝菌米飯也不容錯過！大家不妨喝杯餐廳自家製的紅酒、桃紅酒或白酒Sangria

乳飼羊肩肉 $680 羊肉來自卡斯蒂利亞的拉曼恰，佐以醋味土豆片。 西班牙全條海鱸魚 $560 忌廉牛肝菌米飯$263 加入鵝肝醬、澳洲堅果和伊迪亞薩巴爾芝士。

清新果香甜點

這裡的西班牙式甜品頗有特色！烤菠蘿甜點配自製椰奶及酸甜的青檸雪葩，賣相優雅充滿果香。傳統Catalan焦糖燉蛋配以柑橘肉桂風味的吉士醬、焦糖脆皮和新鮮橙片，天然的橙香添上清新的餘韻。

烤菠蘿甜點配自製椰奶及青檸雪葩 $86 傳統Catalan焦糖燉蛋配新鮮橙片 $78 紅酒、桃紅酒、白酒Sangria、水果酒（大瓶裝及單杯裝）

Aire

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期3301B-302號舖

電話：2866 3286

營業時間：11:30am - 2:30pm，6pm-10pm

網上訂座：https://book.bistrochat.com/aire

餐廳的室內設計與氛圍將食客帶到巴塞隆拿或瓦倫西亞的美食天堂。 集團西班牙餐廳廚藝總監Edgard Sanuy Barahona 以及行政總廚 Pere Moreno Germès

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