新店關注組｜國內人氣牛乳飲品店Uniboba旺角灣仔6月同步開業 首三天派600杯巨無霸黑糖琥珀丸

國內知名現製乳酪品牌More Yogurt旗下副線、超人氣牛乳飲品品牌Uniboba，強勢進軍本地，即將於6月19日在旺角登打士街及灣仔灣景中心同步正式開幕。旺角店特設兩大開業優惠：首三天於特定時間免費派發巨無霸黑糖琥珀丸，隨後三日指定產品買一送一。

北緯23°指定牧場100%純牛乳 Uniboba以「純粹牛乳」及「創意風味」作定位，在內地迅速風靡年輕客群，創立短短半年已在北京、上海、廣州、寧波等城市拓展超過100間門店，屢次登上「大眾點評」的全城熱門榜單。品牌選用100%純牛乳做基底，精選自北緯23°獨家指定牧場的優質天然奶源，純淨自然香甜。香港店的現製飲品跟國內一樣，分為黑糖丸、鹹芝士、牛奶小子三大系列，客人可按個人喜好選擇不同冰度和甜度。



黑糖每日新鮮現熬 招牌之作Boba牛乳黑糖丸由純牛乳、黑糖與木薯珍珠組成，黑糖每日新鮮現熬，沖調飲品帶來濃郁醇厚而且絲滑的口感。水牛乳版本使用天空之境雲南高原牧場水牛乳，100克含4克優質乳蛋白，是普通牛奶的1.25倍，奶味香甜更濃醇。另一款巨無霸黑糖琥珀丸，琥珀啫喱每日現製，製作過程耗時費力，但啫喱入口份外滑嫩，咬下爽口即碎，搭配軟糯的木薯珍珠，雙重口感層次豐富。抹茶烏龍黑糖丸甚至將抹茶原葉研磨融合而成，添上茶香。鹹芝士系列即海鹽芝士牛乳飲品，有開心果、法式可可等口味，芝士綿密口感更豐厚。



旺角店派巨無霸黑糖琥珀丸 開業大派福利優惠(只限旺角店)，將於6月19日至6月21日連續三天，分別於下午1時及下午5時免費派發巨無霸黑糖琥珀丸 (價值$24)，每次送出100杯，先到先得。免費活動結束後，隨後6月22日至6月24日連續3天推買一送一優惠。只要購買任何一款產品，就可免費獲贈較便宜之產品。品牌更計劃於2025年底前擴充至8至10間分店，覆蓋中環、尖沙咀等旺區。