新店關注組｜地中海度假風意式餐廳La Baia 每日鮮製手工意粉+拿坡里薄餅

啟德體育園美食海灣又多一間新餐廳進駐，地中海風情現代意大利餐廳La Baia坐擁寫意海濱景致，大家可以攜帶寵物坐露天座位歎拿坡里薄餅以及每日製作的新鮮手工意粉。



海灣風情室內設計 店名La Baia出自意大利文，意指「海灣」，靈感緣自意大利地中海沿岸，室內設計選用大自然海洋色系，襯托木竹、布藝、石牆，加上植物盆栽點綴，配合柔和燈光，營造遠離煩囂的悠閒氛圍。 餐廳主打平易近人的意式料理，拿坡里手工薄餅採用意大利00麵粉製作麵團，經過24 小時發酵，焗出來的餅底煙韌有嚼勁。推介Calabria 辣味薄餅，鋪滿Spianata Piccante辣肉腸及辣味蜂蜜，辣鹹甜交融，配上聖馬札諾番茄，茄味香甜。The Butcher 薄餅混合多款精選肉類、番茄醬及焦糖洋蔥醬，加入少許辣椒油，組合惹味。



慢煮牛尾手工意大利餃子 餐廳每日新鮮自家製手工意粉，經典卡邦尼意粉純用意大利Pecorino芝士煮汁，融合鹽漬蛋黃，與意粉拌勻又香又滑，加入風乾豬臉頰肉帶出鹹香。海膽蒜香扁意粉配油封香蒜，將豐厚綿密的海膽忌廉醬與油封香蒜結合，撈勻意粉相當掛汁。慢煮牛尾意大利餃子以自製手工餃子皮包著慢煮香濃牛尾餡料，配上黑松露牛油增添松露香氣。牛肉醬千層麵配上Bechamel白醬，令慢煮牛肉更加香濃。



兩道菜套餐$128起 主菜推介三日風乾烤雞配芝士粟米糊，本地雞以混合香料醃製、風乾三日後再以高溫烤製，雞皮香脆，雞味濃郁又肉質鮮嫩。逢星期一至五午巿兩道菜套餐每位$128起；逢星期六、日及公眾假期上午11時至下午5時供應早午餐單，蛋主題菜式可吃到Carbonara薄餅、四蛋芝士奄列、香煎西冷牛扒配煎蛋及沙律等，單點由$118起。每日中午12時至下午6時推出歡樂時光優惠，每杯優惠價$48享用氣泡酒、紅白酒、啤酒及一系列地中海 Spritz 雞尾酒精選。趁放假約三五知己來chill下吧！