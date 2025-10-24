新店關注組｜日式家庭風「野間料理」定食$88起 甜品必食XXXXL半熟法式吐司

最近特別多日本料理新開業，太古區就一連有兩間同集團的「野間料理」及「海遊膳」，即將於10月31日開幕。「野間料理」主打豐盛而樸實健康的家庭風日食，旨在為忙碌都市人帶來舒心慰藉的溫暖滋味，一個人來吃飯也能享受餐桌的幸福。

「野間料理」靈感啟發自日本鄉間，空間以溫潤原木築構和諧寧靜的氛圍，日式家常料理平實純樸不浮誇，用新鮮食材真材實料烹調。多款輕盈和洋輕食融合日式季節料理精髓，傳承傳統小碟文化，所有餐點逐項以日式小碟奉上，賣相精緻。一人前午餐定食分別提供3品、5品及7品之選（每位由$88起至$158不等）；晚餐除了適合分享的主食、鍋物外，亦提供一人之六品定食，由客人自選心水組合，滿足多心慾望。

前菜可選鳥南蠻漬、黑松露厚揚豆腐；主食供應北海道夢美豚肉山賊燒、北海道忌廉橘香三文魚菠菜等；食事有日本國產米、野菌釜炊飯或山芋蓉等。另可加配胡麻味噌野菜蒸、雪鹽冷番茄、和風辛子汁煮茄子等新鮮野菜，給了菜單均衡營養。主食推介紅酒巨峰嫩燉牛舌，花上超過8小時慢火細燉，使果酸與酒香徹底滲透，柔化肉質纖維，吸收野菜的清甜，入口即化。

菜單另有全天候供應的日式洋風料理，當中的香蔥碎吞拿魚腩蓉芥籽醬吐司，吞拿魚腩蓉混合自家煉製的吞拿魚油提升魚香；而牡蠣奶油・吉列廣島牡蠣烏冬，用廣島牡蠣打成汁，再加入北海道奶油煮成牡蠣奶油，啖啖都有牡蠣風味。月見厚燒牛舌香蔥釜炊飯，米飯加入自家熬製的蔬菜高湯、野菌一同慢火烹煮至入味，最後鋪上炭烤厚切牛舌，外層焦香內裏軟嫩，配上日本蛋黃拌飯帶出滑潤。

焦糖燉蛋半熟法式吐司

店內的共享份量甜品頗獨特，推介巨型的XXXXL焦糖燉蛋口味半熟法式吐司，配雪糕、蜂蜜、雜莓、牛油，每天限量10個。吐司特選北海道牛奶及忌廉製作蛋漿，將麵包浸蛋漿超過24小時，出餐前再以牛油煎香、入爐烤焗，最後以鐵板盛載。外層微焦內裡柔滑，適合4至6人分享。另一款濃厚鐵觀音忌廉・半熟法式吐司茶香濃郁，不失蛋香。

每逢週末及公眾假期會推出精選早餐系列，如脆煙肉北海道3.6牛乳滑蛋吐司、焦糖 Lotus Biscoff・半熟法式吐司、法式吐司全餐、北海道吉列珍寶虎蝦熱狗・蜜糖玉子他他醬配野菜沙律及粗薯條等，讓大家輕鬆享受假期的美好時光。

