新店關注組｜日系居酒屋SIÜ SIÜ玩味創意料理配新潟杯裝清酒

由源於東京CENSU CREW團隊打造全新副線上環居酒屋SIÜ SIÜ，主打玩味創意料理搭配現代清酒，最過癮有偽裝成春卷的芝士漢堡包、香脆蝦多士「大阪燒」，給日菜迷帶來新意和驚喜。

春卷外型芝士漢堡味道 CENSU CREW日籍創辦人辦兼行政主廚佐藤峻表示：「CENSU CREW嘗試新事物，探索與香港共鳴的構思。而SIÜ SIÜ是新一步，充滿玩味、現代感。」新店菜式創作大膽創新，適合幾個知己朋友分享。炸物推介從CENSU TOYKO帶來的招牌作CENSU芝士漢堡春卷，和牛春卷配以芝士、香辣蛋黃醬、酸瓜和香草，每一口都是芝士漢堡的味道，充滿趣味！香脆蝦多士「大阪燒」，在麵包上塗抹蝦膠，並烘烤至金黃色，加上煙熏柴魚片、酸香豚骨醬與濃郁香滑的蛋黃醬，口感豐富酥脆。



開胃山形醃菜伴醃漬蘿蔔 開胃小食別錯過紹酒醉紅蝦，將紅蝦以紹酒和香草浸醃一天至入味，吸透醇厚酒香，紅蝦仍嫩滑，散發淡淡芫茜幽香。醃漬蘿蔔伴山形醃菜用爽脆的醃漬蘿蔔，以山形高湯提升鮮味，釀入海帶添上清爽，配搭濃郁菠菜味噌，十分開胃。



鐵板燒去骨馬友配芫茜味噌 鐵板類推介香脆原條馬友，將馬友去骨後，用鐵板燒至魚皮酥脆。配上芫茜味噌增添濃厚風味，再加上柚子與新鮮香草帶出清新。鐵板美食還有加入巴馬臣芝士的薑香醬油豚肉雲吞、柚子胡椒和牛扒、經過12小時慢煮的角煮豚腩肉。



多款新潟Cup Sake 新店多款清酒之中，一大焦點為新潟杯裝清酒（Niigata Cup Sake），180毫升小酌份量，適合配對多款不同料理。當然離不開有雞尾酒與無酒精雞尾酒，讓食客享受輕鬆的微醺時光。

