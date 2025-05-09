新店關注組｜灣仔正宗西班牙風味餐廳PINTXOS by bàrbar 主打巴斯克地道小食

全港首間主打巴斯克地道小食 Pintxos 的專門店PINTXOS by bàrbar 現已進駐灣仔船街，所謂Pintxos，即是西班牙語「插食物的竹籤」，以牙籤將食材固定在麵包上的傳統點心，亦是當地居民於親友聚會時不可或缺的滋味小食，體驗到巴斯克飲食文化的隨性與玩味。

PINTXOS by bàrbar嚴選來自西班牙的優質當季食材炮製時令菜單，呈獻清新怡人的味覺體驗。招牌熱食包括：美國牛柳伴鵝肝配佩里戈爾汁($125)，突破傳統不設麵包，將焦點集中於濃郁馥郁的醬汁；五花腩伴蘋果及西芹Pintxo($35)，將五花腩結合爽脆蘋果與清新西芹，帶來豐腴的油香與果香交織的滋味；米蘭牛面頰配坎伯蘭汁($42)，以整塊牛面頰慢燉至嫩滑，再剁碎壓平，然後裹上麵包糠炸香，搭配以車厘子調製的坎伯蘭醬，令人垂涎欲滴。至於鵪鶉蛋配薯蓉、西班牙辣肉腸及麵包脆粒($48)則先以焦糖洋蔥鋪底，再以香煎西班牙辣肉腸與綿滑的奶油薯蓉層層堆疊，最後鋪上以榛子牛油炸香的麵包碎，層次豐富而細膩。

冷盤精選其中包括三款各具特色的鯷魚串(每款$28)：傳統鯷魚串，以橄欖、甜椒與鯷魚串成，經典風味；曼切戈芝士鯷魚串則加入了香濃軟滑的曼切戈芝士，芝味誘人；還有以辣椒提味的辣味鯷魚串，辛香帶勁一試難忘。

壓軸推介西班牙傳統酥炸甜品Xuxo($35)，外層炸至金黃酥脆，內藏香濃柔滑的加泰隆尼亞奶油，外脆內滑的強烈對比，震撼味蕾。

PINTXOS by bàrbar

灣仔船街22號地下

星期一至五晚上6時至11時

2529 3128 (只限即場入座 不設預約)