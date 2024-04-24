新店關注組｜4月港九新店推介！人氣格仔餅「低調高手」登陸銅鑼灣＋寶琳 沙嗲牛名店「好好運快餐店」重開

4月份有不少新店開幕，包括筲箕灣超人氣格仔餅小店「低調高手」登陸銅鑼灣及寶琳，沙嗲牛名店「好好運快餐店」於荔枝角重開，社企銀杏館新餐廳「銀杏冰室」在深水埗開業等，港九新界區區都有食神！下文即睇詳情及地址！
4月新店｜筲箕灣「低調高手」格仔餅登陸銅鑼灣及寶琳
位於筲箕灣「食街」東大街附近的「低調高手」主打即製雞蛋仔及足料格仔餅，開業15年來一直都是附近街坊和學生最愛的街頭美食之一，絕對是筲箕灣必食名物！當中以原味格仔餅最受歡迎，做得外香脆內鬆軟，並以牛油、花生醬、煉奶和砂糖混成邪惡又香甜的醬汁，令人難以抗拒！最近小店先後連開兩間分店，登陸銅鑼灣及將軍澳寶琳，附近街坊有口福了！
低調高手
銅鑼灣地址：銅鑼灣信德街1-7號A舖（營多超市內）
營業時間：11:00-19:30（例一休息 假期順延）
寶琳店地址：UNY將軍澳店內TKO016號舖(將軍澳寶琳新都城中心2期UG036)
營業時間：11:30AM至08:00PM (逢星期四休息)
4月新店｜銀杏館旗下最新「銀杏冰室」選址深水埗
「銀杏冰室」由本地社企銀杏館所開設，選址深水埗醫局街，餐廳由70歲的張師傅主理，用50年真功夫傳承香港味道與情懷。「銀杏冰室」供應價廉物美的平民美食，包括$2無味精健康早餐、$8無化學午餐和$10健康營養無防腐品晚餐，滿足附近街坊三餐。此外亦有免費愛心麵包機「杏福補給站」，特別為貧困人士而設，希望可以幫助到有需要的基層市民。
銀杏冰室
地址：深水埗醫局街203號弦雅地下5號舖
電話：2778 8966
營業時間：早上07:00至晚上09:30
4月新店｜Blue Bottle Coffee全新沙田分店
人氣精品咖啡品牌Blue Bottle Coffee，適逢品牌今年進駐香港四週年，特別在沙田新城市廣場開立全新Blue Bottle Coffee Kiosk。Blue Bottle Coffee Kiosk以Blue Bottle Coffee 首家店舖Hayes Valley Kiosk 作為概念藍本，而採用了歐洲的藝術作品K67 Kiosk。必飲突破之作Craft Instant Espresso，即使有任何機器或沖調技術亦能以最簡單方便的形式隨時隨地享用與店內無差別的咖啡，顛覆大家向來對即溶咖啡的刻板印象。
Blue Bottle Coffee Kiosk
營業時間：早上10時至晚上7時
地點：沙田新城市廣場1期5樓518A
4月新店｜沙嗲牛名店「好好運快餐店」荔枝角重開
深受facebook群組「香港沙嗲牛肉麵關注組」歡迎的「好好運快餐店」，近日在荔枝角重開，新店位於荔枝角永康街，鄰近工廠區，方便上班族搵食。開業消息傳開後，不少熟客已立即到店內開餐，並指味道不變，沙嗲依然香濃好味！
好好運快餐店
地址 : 荔枝角永康街79號創匯國際中心地下B舖
4月新店｜將軍澳日本拉麵店「蝦魂」
將軍澳新都城中心有一間日本拉麵店新開業，一改傳統，用蝦湯做湯底，鮮味無窮。店舖不時都有期間限量的特式拉麵，心水推介蝦X蟹濃汁沾麵，沾麵配料有蟹肉、海蝦、三文魚子、秘製蟹膏，特濃蝦、蟹沾麵汁使用蝦湯做基調再混合蟹肉蟹膏，再撈上充滿小麥粒拉麵。麵條非常掛汁，另再配上鎮江醋帶出蟹味多重變化，非常吸引！
蝦魂
地址：將軍澳新都城中心一期2樓241號舖