新店關注組｜4月港九新店推介！人氣格仔餅「低調高手」登陸銅鑼灣＋寶琳 沙嗲牛名店「好好運快餐店」重開

4月份有不少新店開幕，包括筲箕灣超人氣格仔餅小店「低調高手」登陸銅鑼灣及寶琳，沙嗲牛名店「好好運快餐店」於荔枝角重開，社企銀杏館新餐廳「銀杏冰室」在深水埗開業等，港九新界區區都有食神！下文即睇詳情及地址！

4月新店｜筲箕灣「低調高手」格仔餅登陸銅鑼灣及寶琳

位於筲箕灣「食街」東大街附近的「低調高手」主打即製雞蛋仔及足料格仔餅，開業15年來一直都是附近街坊和學生最愛的街頭美食之一，絕對是筲箕灣必食名物！當中以原味格仔餅最受歡迎，做得外香脆內鬆軟，並以牛油、花生醬、煉奶和砂糖混成邪惡又香甜的醬汁，令人難以抗拒！最近小店先後連開兩間分店，登陸銅鑼灣及將軍澳寶琳，附近街坊有口福了！



低調高手

銅鑼灣地址：銅鑼灣信德街1-7號A舖（營多超市內）

營業時間：11:00-19:30（例一休息 假期順延）

寶琳店地址：UNY將軍澳店內TKO016號舖(將軍澳寶琳新都城中心2期UG036)

營業時間：11:30AM至08:00PM (逢星期四休息)