熱門搜尋:
47人初選案 端午節2024 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-05-31 12:50:59

新店關注組｜6月港九新店推介！觀塘人氣燒賣「駿運士多」重開 台灣過江龍「築間幸福鍋物」登陸香港

分享：
新店關注組｜6月港九新店推介！觀塘人氣燒賣「駿運士多」重開 台灣過江龍「築間幸福鍋物」登陸香港

新店關注組｜6月港九新店推介！觀塘人氣燒賣「駿運士多」重開 台灣過江龍「築間幸福鍋物」登陸香港

話咁快就到6月，今個月有不少新餐廳開業，同時亦有過江龍登陸香港，日本菜、上海菜、台灣火鍋、港式小食等樣樣兼備，全部都值得一試！以下為各位準備好6月新店懶人包，喜愛美食的話切勿錯過！

6月新店推介｜揚菜館「御・家上海」6月進駐康城！

淮揚菜館「御・家上海」在6月7 日於將軍澳The LOHAS康城開設全新分店，新店除了保留經典美味，祖籍揚州的行政總廚欒華宏師傅和團隊亦帶來多款新菜式，如蘇式東坡肉、砂鍋燉牛面頰肉、甜豆火丁蝦仁等，令人十分期待！另外為慶祝新店開業，餐廳更有推出多重限時優惠，包括免費送小籠包、上海煙燻脆皮雞等，消費滿額可獲贈$100現金券，附近街坊有口福了。

御・家上海 康城分店
地址：將軍澳 The LOHAS 康城 3 樓 333 號舖
電話：2811 1957/ 9335 7883

6月新店推介｜台灣人氣火鍋「築間幸福鍋物」登陸香港

台灣第一連鎖火鍋品牌「築間幸福鍋物」，由6月7日起於旺角文華商場正式開業，品牌在台灣有超過130間分店，於2023年「台北火鍋節」中，榮獲「台北十大人氣鍋物品牌」的殊榮，12款人氣高質湯底加上多款台灣食材，正宗台灣地道美味！店舖更推出 3 大新張優惠，包括於開業首日享全單半價優惠、會員點數雙倍送以及打卡送巨無霸海蝦或軟絲一份。

築間幸福鍋物 香港旺角店
地址：九龍旺角砵蘭街 240-244 號旺角文華商場 1 樓 C 鋪
營業時間：上午 11 時至晚上 11 時
電話：3565 0737

6月新店推介｜阿里山主題「山見台式火鍋」

任食台式火鍋店「山見台式火鍋」將於5月27日正式進駐葵芳新都會廣場，新店為品牌第5分店，以阿里山為主題，新張期間更推出多個限時優惠，包括日本黑毛和牛海鮮吃到飽堂食8折優惠；惠顧吃到飽套餐，點選冬瓜卜卜蜆湯即可免費無限追加卜卜蜆；$5阿里山紅茶；「阿里山珍珠奶茶」買一送一優惠等，非常吸引！

山見台式火鍋 (葵芳店)
地址：葵芳興芳路223號新都會廣場第4層484-487號舖
電話：2321 7333
營業時間：11:30-23:00

6月新店推介｜海港城全新台式茶飲店「倆仨杯」

台式茶飲連鎖品牌「倆仨杯」正式在香港開設首間分店，選址尖沙咀海港城，為客人帶來一系列台式茶飲以及台灣小食。精選茶飲包括以本地草莓配搭每⽇店舖新鮮製造的冰糖草莓沙冰、採⽤⽇本抹茶調配⽽成的丸⼦抹茶沙冰，和結合了本地的⽩桃⾁與炭焙烏龍茶的粒粒⽩桃烏龍，每款都是炎夏必備！小食方面亦有誠意，店舖用台南新派冰糖滷⽔配⽅，將⽜筋、⽜腱、封⾨柳、豬腸、雞⼼等多樣食材滷製⽽成，味道香濃好味道！

倆仨杯
地址：尖沙咀海港城海運⼤廈 3 樓 LCX 21E 舖
營業時間：早上 11 時 30 分⾄晚上 10 時

Ad Block

6月新店推介｜觀塘駿運士多新店

有留意開「香港燒賣關注組」的話，都一定會認識位於觀塘的駿運士多，其燒賣和辣椒油都有水準，是區內名物之一！店舖在4月疑因業主加租結業，不少網民都大感可惜，不過店舖近日已經在同區火速重開，大家之後去觀塘又可以食到人氣燒賣了！

駿運士多新店
地址：觀塘觀塘道410號觀點中心側

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受