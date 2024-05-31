新店關注組｜6月港九新店推介！觀塘人氣燒賣「駿運士多」重開 台灣過江龍「築間幸福鍋物」登陸香港

話咁快就到6月，今個月有不少新餐廳開業，同時亦有過江龍登陸香港，日本菜、上海菜、台灣火鍋、港式小食等樣樣兼備，全部都值得一試！以下為各位準備好6月新店懶人包，喜愛美食的話切勿錯過！

6月新店推介｜揚菜館「御・家上海」6月進駐康城！

淮揚菜館「御・家上海」在6月7 日於將軍澳The LOHAS康城開設全新分店，新店除了保留經典美味，祖籍揚州的行政總廚欒華宏師傅和團隊亦帶來多款新菜式，如蘇式東坡肉、砂鍋燉牛面頰肉、甜豆火丁蝦仁等，令人十分期待！另外為慶祝新店開業，餐廳更有推出多重限時優惠，包括免費送小籠包、上海煙燻脆皮雞等，消費滿額可獲贈$100現金券，附近街坊有口福了。



御・家上海 康城分店

地址：將軍澳 The LOHAS 康城 3 樓 333 號舖

電話：2811 1957/ 9335 7883