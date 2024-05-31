新店關注組｜6月港九新店推介！觀塘人氣燒賣「駿運士多」重開 台灣過江龍「築間幸福鍋物」登陸香港

話咁快就到6月，今個月有不少新餐廳開業，同時亦有過江龍登陸香港，日本菜、上海菜、台灣火鍋、港式小食等樣樣兼備，全部都值得一試！以下為各位準備好6月新店懶人包，喜愛美食的話切勿錯過！
6月新店推介｜揚菜館「御・家上海」6月進駐康城！
淮揚菜館「御・家上海」在6月7 日於將軍澳The LOHAS康城開設全新分店，新店除了保留經典美味，祖籍揚州的行政總廚欒華宏師傅和團隊亦帶來多款新菜式，如蘇式東坡肉、砂鍋燉牛面頰肉、甜豆火丁蝦仁等，令人十分期待！另外為慶祝新店開業，餐廳更有推出多重限時優惠，包括免費送小籠包、上海煙燻脆皮雞等，消費滿額可獲贈$100現金券，附近街坊有口福了。
御・家上海 康城分店
地址：將軍澳 The LOHAS 康城 3 樓 333 號舖
電話：2811 1957/ 9335 7883
6月新店推介｜台灣人氣火鍋「築間幸福鍋物」登陸香港
台灣第一連鎖火鍋品牌「築間幸福鍋物」，由6月7日起於旺角文華商場正式開業，品牌在台灣有超過130間分店，於2023年「台北火鍋節」中，榮獲「台北十大人氣鍋物品牌」的殊榮，12款人氣高質湯底加上多款台灣食材，正宗台灣地道美味！店舖更推出 3 大新張優惠，包括於開業首日享全單半價優惠、會員點數雙倍送以及打卡送巨無霸海蝦或軟絲一份。
築間幸福鍋物 香港旺角店
地址：九龍旺角砵蘭街 240-244 號旺角文華商場 1 樓 C 鋪
營業時間：上午 11 時至晚上 11 時
電話：3565 0737
6月新店推介｜阿里山主題「山見台式火鍋」
任食台式火鍋店「山見台式火鍋」將於5月27日正式進駐葵芳新都會廣場，新店為品牌第5分店，以阿里山為主題，新張期間更推出多個限時優惠，包括日本黑毛和牛海鮮吃到飽堂食8折優惠；惠顧吃到飽套餐，點選冬瓜卜卜蜆湯即可免費無限追加卜卜蜆；$5阿里山紅茶；「阿里山珍珠奶茶」買一送一優惠等，非常吸引！
山見台式火鍋 (葵芳店)
地址：葵芳興芳路223號新都會廣場第4層484-487號舖
電話：2321 7333
營業時間：11:30-23:00
6月新店推介｜海港城全新台式茶飲店「倆仨杯」
台式茶飲連鎖品牌「倆仨杯」正式在香港開設首間分店，選址尖沙咀海港城，為客人帶來一系列台式茶飲以及台灣小食。精選茶飲包括以本地草莓配搭每⽇店舖新鮮製造的冰糖草莓沙冰、採⽤⽇本抹茶調配⽽成的丸⼦抹茶沙冰，和結合了本地的⽩桃⾁與炭焙烏龍茶的粒粒⽩桃烏龍，每款都是炎夏必備！小食方面亦有誠意，店舖用台南新派冰糖滷⽔配⽅，將⽜筋、⽜腱、封⾨柳、豬腸、雞⼼等多樣食材滷製⽽成，味道香濃好味道！
倆仨杯
地址：尖沙咀海港城海運⼤廈 3 樓 LCX 21E 舖
營業時間：早上 11 時 30 分⾄晚上 10 時
6月新店推介｜觀塘駿運士多新店
有留意開「香港燒賣關注組」的話，都一定會認識位於觀塘的駿運士多，其燒賣和辣椒油都有水準，是區內名物之一！店舖在4月疑因業主加租結業，不少網民都大感可惜，不過店舖近日已經在同區火速重開，大家之後去觀塘又可以食到人氣燒賣了！
駿運士多新店
地址：觀塘觀塘道410號觀點中心側