新戲院｜MCL The ONE戲院9月1日開業 佔地3層/6個影院/809個座位

「MCL The ONE 戲院」將於9月1日開幕，戲院前身是百老匯The One，新的「MCL The ONE 戲院」將有6間影院，提供809個座位及及24個輪椅座位，每間影院均設有超高清4K Laser投影系統，配合杜比7.1數碼環迴立體聲音響系統，更是香港首間裝置Krix專業揚聲器的戲院！

百老匯The One今年因租約期滿，於2023年2月26日結業，之後一直有傳MCL將接手戲院。「MCL The ONE 戲院」將會是MCL院線第16名成員，佔地3層，合共6間影院提供809個舒適座位及24個輪椅座位。影音設備方面，每間影院均設有超高清4K Laser投影系統，配合杜比7.1數碼環迴立體聲音響系統及破天荒引入享譽全球的Krix揚聲器，為喜愛電影人士提供高質影音體驗。

澳洲音響品牌Krix，目前為澳洲及全球超過4,000間大型影院供應揚聲系統，更首創「號角恆定指向」技術（Constant Directivity Horns），能流暢輸出不同音頻，減低高頻聲波的噪音，令聲頻均勻細緻；加上「喉型設計」在安裝時已調校出最佳角度，準確覆蓋影院內的每個座位，令場內所有觀眾都可享受高度像真及高清晰度的音響體驗。

除了「MCL The ONE 戲院」，有指MCL亦將會在啟德商場Airside開分店，相信是不少戲迷的喜訊！