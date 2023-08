新戲院｜MCL The ONE戲院9月1日開業 佔地3層/6個影院/809個座位

「MCL The ONE 戲院」將於9月1日開幕,戲院前身是百老匯The One,新的「MCL The ONE 戲院」將有6間影院,提供809個座位及及24個輪椅座位,每間影院均設有超高清4K Laser投影系統,配合杜比7.1數碼環迴立體聲音響系統,更是香港首間裝置Krix專業揚聲器的戲院!