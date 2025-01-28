新年想來一場短線遊，到內地旅遊就最適合不過，一於約親朋好友新年假期一起到內地旅遊。記者為各位整合多間內地住宿折扣，部份深圳住宿更低至5折，不可錯過全新開幕的清遠長隆度假區主題酒店同樣有優惠，即睇詳請。
全新試業｜清遠長隆度假區長頸鹿城堡酒店
清遠長隆度假區正式開幕！ 體驗動物大遷徒/近距離動物互動/58折入住長頸鹿城堡飯店
長隆長頸鹿城堡酒店，為清遠長隆度假區推出的第一家親子主題酒店，酒店被動物圍繞，更可投餵長頸鹿、斑馬、劍羚、大羚羊、冠鶴，與長頸鹿家族零距離見面。設內有天然溫泉可以一邊泡3000米活泉水，一邊觀賞動物。酒店主打親子住客，房間設計有5大非洲主題房，大人小朋友都可盡情投入奇幻森林沉浸式體驗，另設超大室內兒童無動力樂園，讓小朋友可以盡情放電。
現預約復活節假4月18、4月20、4月21均不加價。現有套票優惠2日一夜雙人套票、森林王國門票、自助早餐套票，只需HK$1,292起(原價：HK$1,325)。
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清遠長隆交通8折優惠碼
優惠碼：CHINGYUEN
滿$400即享8折，最高減$400；每人可用1次，優惠可用於包括巴士，包車，高鐵票：深圳北<>清遠站。
中港車預約：香港往返清遠直通巴士
高鐵票：深圳北<>清遠站高鐵票
深圳酒店推介
5折｜深圳好日子皇冠假日酒店
深圳好日子皇冠假日酒店位於深圳商業區福田市中心，該區域鄰近多個大型購物商場，前往香港西九龍更只需14分鐘。酒店擁有391間客房，設有有氧運動普拉達健身中心或戶外恒温泳池，住客可盡情放鬆。現更推出5折住宿套餐，高級房一晚連2大1小Meland樂園門票、兩人普拉達團操課以及免費使用室外恆温泳池等，只需HK$973(原價：HK$1,915)。
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67折｜深圳觀瀾湖酒店
深圳觀瀾湖酒店坐落在球會內，飽覽國家5A級旅遊景區美麗觀景。酒店毗鄰深圳觀瀾湖高爾夫會所，以及大型購物中心觀瀾湖新城等文娛場所。酒店擁有寬敞舒適的豪華客房，每間均有一個眺望球場的露台，飽覽高爾夫景觀。
旅遊平台Klook獨家推出67折住宿優惠，一晚高級豪華房連2大1小精美早餐，以及大地生態藝術園門票等，只需需HK$931起(原價：HK$1,379)。
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買一送一 低至$326｜Amigo米閣睡眠酒店
Amigo米閣睡眠酒店(觀瀾店)是Amigo米閣酒店品牌的第5家店，於珠三角地區擁有多間門店，酒店坐落於深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區，客房配置慕思牀墊以及多個全智能設備，酒店設有自助餐廳和休閒娛樂區、星空露台，還有自助洗衣區等完善配套設施，滿足一站式的出行需求。
家庭旅行出遊必搶買一送一住宿優惠，一間住宿兩晚或兩間住宿一晚，連2大2小早餐，以及手工DIY活動，活動包括手工彩繪、盲盒積木或鑽石繪畫，只需HK$659起，即一晚住宿平均$326起。
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珠海酒店推介
69折｜珠海望海樓酒店
珠海望海樓酒店位於珠海市香洲海濱北路，酒店獨享美麗的海天一色景觀，環境優雅，交通亦十分便利。原酒店本身為珠海市著名地標之一，後經重建並運營，將原有酒店設計上，以現代手法重塑望海樓經典。酒店鄰近景山公園、珠海漁女、日月貝、城市陽臺、名亭公園及野狸島等風景點，亦有海韻城・華髮新天地等購物中心，觀光或購物都十分方便。
現推出69折開業優惠，一晚住宿運雙人自助早餐、2杯歡迎飲品、2旅拍及酒店至長隆接駁巴士，只需$951起(原價：HK$1,379)
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7折｜珠海華發喜來登酒店
珠海華發喜來登酒店是位於珠海的海景酒店，酒店坐落在珠海海邊，正對澳門特別行政區，約15分鐘車程即可抵達珠海長隆海洋王國。客房面積均在45平米以上，包括平板電視在內的智能設施助旅客放鬆休息。
現推7折連住優惠，一間住宿兩晚或兩間住宿一晚，低至$1,645起(平均每晚$822.5；原價：$2,339)
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