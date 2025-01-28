新春內地短線遊住宿優惠 5折酒店連玩樂門票/每晚住宿低至$326

新年想來一場短線遊，到內地旅遊就最適合不過，一於約親朋好友新年假期一起到內地旅遊。記者為各位整合多間內地住宿折扣，部份深圳住宿更低至5折，不可錯過全新開幕的清遠長隆度假區主題酒店同樣有優惠，即睇詳請。

深圳酒店推介 5折｜深圳好日子皇冠假日酒店 深圳好日子皇冠假日酒店位於深圳商業區福田市中心，該區域鄰近多個大型購物商場，前往香港西九龍更只需14分鐘。酒店擁有391間客房，設有有氧運動普拉達健身中心或戶外恒温泳池，住客可盡情放鬆。現更推出5折住宿套餐，高級房一晚連2大1小Meland樂園門票、兩人普拉達團操課以及免費使用室外恆温泳池等，只需HK$973(原價：HK$1,915)。 立即預約：請按此

買一送一 低至$326｜Amigo米閣睡眠酒店 Amigo米閣睡眠酒店(觀瀾店)是Amigo米閣酒店品牌的第5家店，於珠三角地區擁有多間門店，酒店坐落於深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區，客房配置慕思牀墊以及多個全智能設備，酒店設有自助餐廳和休閒娛樂區、星空露台，還有自助洗衣區等完善配套設施，滿足一站式的出行需求。 家庭旅行出遊必搶買一送一住宿優惠，一間住宿兩晚或兩間住宿一晚，連2大2小早餐，以及手工DIY活動，活動包括手工彩繪、盲盒積木或鑽石繪畫，只需HK$659起，即一晚住宿平均$326起。 立即預約：請按此

珠海酒店推介 69折｜珠海望海樓酒店 珠海望海樓酒店位於珠海市香洲海濱北路，酒店獨享美麗的海天一色景觀，環境優雅，交通亦十分便利。原酒店本身為珠海市著名地標之一，後經重建並運營，將原有酒店設計上，以現代手法重塑望海樓經典。酒店鄰近景山公園、珠海漁女、日月貝、城市陽臺、名亭公園及野狸島等風景點，亦有海韻城・華髮新天地等購物中心，觀光或購物都十分方便。 現推出69折開業優惠，一晚住宿運雙人自助早餐、2杯歡迎飲品、2旅拍及酒店至長隆接駁巴士，只需$951起(原價：HK$1,379) 立即預約：請按此