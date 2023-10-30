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生活
2023-10-30 07:30:00

新會商會港青基信學校 多元化基督教混合學制 營造輕鬆互動學習環境

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新會商會港青基信學校 多元化基督教混合學制 營造輕鬆互動學習環境

不經不覺，位於深水的新會商會港青基信學校，已經培養莘莘學子10個年頭。學校於2013年由香港基督教青年會和新會商會合作創校，以基督教價值觀辦學及其別具一格的混合教學模式，幫助學生建立世界公民意識，成為一所深受家長認可的男女英語私立小學。

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融合英式及本地課程 強調實踐教學

新會商會港青基信學校在課程設計上結合英式及本地課程，中文科及數學科會以本地課程教授，其他學科則採用英式課程。英式課程強調實踐，老師會在課堂上鼓勵學生勇於嘗試，譬如上英文課時，讓學生進行一些與故事書內相關的課堂活動，「鼓勵學生一嘗芥末醬，令他們切身體會故事人物的感受，令學習更為輕鬆愉快同時亦能強化學習效果。」課程主任何老師道。

在英國國家課程下，課堂以閱讀和遊戲為主，學生更積極參與課堂活動。

在英國國家課程下，課堂以閱讀和遊戲為主，學生更積極參與課堂活動。

同時，校方亦會透過本地課程為學生建立穩固的升學基礎，陳校長介紹指，學校中文科課程設有3個課程模式，家長可按照學生的能力及未來升學打算為學生選擇適合的中文課程，例如本地學生可以選擇程度較深入的中文課程，相反非本地學生則可以選擇程度較基礎的中文課程。

陳校長對學生英文能力十分有信心，中文及數學能力亦不會遜色於本地學校。

陳校長對學生英文能力十分有信心，中文及數學能力亦不會遜色於本地學校。

為了照顧不同國籍學生，學校特意採用主題教學，每年均會為各個年級設定6個不同主題，課程主任(Key Stage Coordinator)何老師表示，主題均參考英國國家課程(British National Curriculum)指引而定，而每一個主題都會扣連學生已學習的知識及自身的生活，令學生儘管來自不同國籍，都能夠配合該主題學習。6個主題也會貫穿不同學科教學內容，例如主題是第二次世界大戰，學生在英文堂需要閱讀有關第二次世界大戰的書籍；在科學堂就需要自行設計及拼砌出一個防空洞，令學生融會貫通。

何老師指出主題教學能增強學生對課堂所學知識的記憶。

何老師指出主題教學能增強學生對課堂所學知識的記憶。

關顧學習需要 因才施教

除了中文以普通話教授外，其餘學科均採用英語為教學語言。對於英語能力較弱的學生，何老師指出，校園內充斥英文學習的氛圍，故此在遇到問題時，學生可以通過觀察自行解難。對於有特殊學習需要的學生，校方不但會為他們安排老師和助教給予支援，更會因應他們的程度調整工作紙答題形式，譬如學生在讀寫方面仍需改進，未有能力書寫一整句句子的話，老師可以讓他們做填充題或配對題，以最適合學生的方式顯示學習成果。

學校以英文為主要教學語言，加上學校大力鼓勵學生多閱讀課外書籍，令校內充斥着閱讀的氛圍。

學校以英文為主要教學語言，加上學校大力鼓勵學生多閱讀課外書籍，令校內充斥着閱讀的氛圍。

多元化評估方式 注重學習過程

至於家長最關心的考核方面，校內只有一次年終考核，其他時間則以課堂功課、老師觀察、課堂投入度，甚至遊戲等多元化評估方式，取代傳統學校的單一考核模式。陳校長表示學校成績表不會顯示學生的排名，只會顯示三個等級，分別是超出標準(Exceeding expectation)；達標(Meeting expectation)；走向達標(Toward expectation)，另外在成績表上更會反映出學生有否盡力，令家長及學生不單單只注重成績，享受學習的過程。

培養全方位品德及興趣 成就未來社會棟樑

另一方面，學校亦十分注重學生的品德及興趣培養，令學生全方位成長。學校以” CARES principles”為核心價值觀，當中C代表基督教信仰和關愛(Christian Faith & Caring)A代表誠信(Act with Integrity)R代表尊重(Respect Oneself and Others)E代表享受學習(Enjoy Learning)S代表以愛心服務他人(Serve with Love)

學校行政主管(Head of School Administration)梁老師表示，希望學生能夠在課外活動之中發掘興趣，因此學生於1、2年級必須參與4至5項課外活動，探索不同領域3年級或以上時則可以自由選擇參加2項課外活動。

梁老師提到學校致力培養學生成為未來領袖，所以校內有大大小小活動，培養他們的領導能力。

梁老師提到學校致力培養學生成為未來領袖，所以校內有大大小小活動，培養他們的領導能力。

與此同時，校方每年都會舉辦全方位學習活動，12年級學生會與父母一起參加親子旅行；3年級學生會參與1天的日營；4年級學生則會參與1天的日營和21夜的宿營；至於56年級學生就會參加32夜的宿營。其中，6年級在32夜的宿營中，其中1晚更安排露營，學生需要合作紮營，提升他們團隊合作、自理及解難能力。

校方每年都會舉辦全方位學習活動，5、6年級學生就會參加3天2夜的宿營。 校方每年都會舉辦全方位學習活動，5、6年級學生就會參加3天2夜的宿營。 校方每年都會舉辦全方位學習活動，5、6年級學生就會參加3天2夜的宿營。 校方每年都會舉辦全方位學習活動，5、6年級學生就會參加3天2夜的宿營。 校方每年都會舉辦全方位學習活動，5、6年級學生就會參加3天2夜的宿營。

小一面試貼士 旨在了解學生能否融入學校

整個面試過程中，小朋友會被分為1015人一組，以故事形式了解小朋友的基本語文能力、英文拼音、小肌肉發展及禮儀。陳校長提及，面試重點是了解學生是否適合學校環境，是否有基本的英文理解及溝通能力。

新會商會港青基信學校

學校資料

新會商會港青基信學校

學校類別：私立小學

宗教︰基督教

辦學團體：僑港新會商會

地址：九龍深水埗廣利道5

電話：23613383

學校逢星期二、四設有校園導覽，立即掃描報名︰https://www.cs.edu.hk/book-a-tour

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