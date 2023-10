新會商會港青基信學校 多元化基督教混合學制 營造輕鬆互動學習環境

多元化評估方式 注重學習過程

至於家長最關心的考核方面,校內只有一次年終考核,其他時間則以課堂功課、老師觀察、課堂投入度,甚至遊戲等多元化評估方式,取代傳統學校的單一考核模式。陳校長表示學校成績表不會顯示學生的排名,只會顯示三個等級,分別是超出標準(Exceeding expectation);達標(Meeting expectation);走向達標(Toward expectation),另外在成績表上更會反映出學生有否盡力,令家長及學生不單單只注重成績,享受學習的過程。

培養全方位品德及興趣 成就未來社會棟樑

另一方面,學校亦十分注重學生的品德及興趣培養,令學生全方位成長。學校以” CARES principles”為核心價值觀,當中C代表基督教信仰和關愛(Christian Faith & Caring);A代表誠信(Act with Integrity);R代表尊重(Respect Oneself and Others);E代表享受學習(Enjoy Learning);S代表以愛心服務他人(Serve with Love)。

學校行政主管(Head of School Administration)梁老師表示,希望學生能夠在課外活動之中發掘興趣,因此學生於1、2年級必須參與4至5項課外活動,探索不同領域,3年級或以上時則可以自由選擇參加2項課外活動。