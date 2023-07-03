新牌來港｜多功能背囊品牌bagrun實體據點進駐香港 7月限定優惠 買防水袋送IPX8深度防水手機袋/超抵價組合優惠

提到軍事背囊，大家可能會聯想到軍人戰士、war game，或野外求生時使用，一般人的普遍刻板印象認為軍事風格無法融入日常生活。而bagrun當中的都會玩家背包系列，徹底打破舊有刻板形象，將頂級軍事規格融入日常生活設計，將戰術背包的功能性與型格外型取得平衡，在台灣已虜獲不少忠實用家。為特別慶祝bagrun進駐香港，NP Mall更於今個7月帶來獨家組合優惠及禮遇。 bagrun 實體據點進駐香港 NP MALL 知名多功能軍事背囊品牌bagrun實體據點進駐香港NP MALL，團隊特別針對戶外活動愛好者、健身人士、上班族設計，其三大系列適合不同性別需要，包括軍事風格背囊、軍規小包、防水袋，其隨拆即用的背帶磁扣系統——背帶快取磁扣系統，擁有獨家專利技術，更榮獲Good Designer Award 2022、國際設計競賽MUSE DESIGN銀獎等國際設計獎項。

採用世界頂級 CORDURA® 布料 升級耐磨、耐撕性、防水、輕量、不褪色 bagrun背囊採用世界頂級CORDURA®專業軍規材質布料。CORDURA® 是由美國杜邦公司所研發的一種高強度尼龍布料，起初二次大戰期間廣泛運用再軍隊上，後來則不斷開發成各式軍民用品，具優異的耐磨性、耐撕裂性、防潑水、輕量、不褪色，外出時不怕用髒用壞，十分適合旅遊、行山、日常、運動、戶外活動等場合使用。

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7 月 限定 獨家組合優惠及禮遇 為特別慶祝bagrun進駐香港，NP Mall於今個7月帶來獨家組合優惠及禮遇。由即日起至7月31日期間，於NP Mall門市或網店購買bagrun指定產品，即享折扣優惠。另外，NP Mall同時為各位軍事愛好者提供3個超抵價組合優惠──都會玩家瞬開翻蓋後背包組合或二代都會玩家軍事風方便組合或運動玩家外遊組合，一於趁住今個夏天，換上全新背囊去遊山玩水！ 優惠一：凡購買bagrun任何防水袋系列即送IPX8深度防水手機袋乙個。 優惠二：凡購買任何Bagrun配件及飾品即享正價8折。 優惠三：凡購買任何Bagrun 風格魔術貼布章即享買5送1優惠。