新牌來港｜美國著名A醇品牌Murad來港 主打早C晚A精華

「早C晚A」保養法近年在美容界爆紅，顧名思義，就是在早上及晚上，分別用上含維他命C及維他命A的護膚品，在白天進行抗氧化保護，晚上則抗衰老修復，帶來「1=1大於2」的美白抗老效果。

美國專業醫學護膚品牌Murad最近登陸香港，這個品牌由皮膚科醫生Dr. Howard Murad於1989年創立，Dr. Murad為首個美國現代醫生護膚品牌，集結30多年的研究，以及為超過5萬名皮膚病患者進行臨床診症的經驗，透過「內外兼修」理念，有效及迅速地解決各種肌膚問題。