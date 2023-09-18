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生活
2023-09-18 17:50:00

新牌來港｜美國著名A醇品牌Murad來港 主打早C晚A精華

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新牌來港｜美國著名A醇品牌Murad來港 主打早C晚A精華

新牌來港｜美國著名A醇品牌Murad來港 主打早C晚A精華

「早CA」保養法近年在美容界爆紅，顧名思義，就是在早上及晚上，分別用上含維他命C及維他命A的護膚品，在白天進行抗氧化保護，晚上則抗衰老修復，帶來「1=1大於2」的美白抗老效果。

美國專業醫學護膚品牌Murad最近登陸香港，這個品牌由皮膚科醫生Dr. Howard Murad1989年創立，Dr. Murad為首個美國現代醫生護膚品牌，集結30多年的研究，以及為超過5萬名皮膚病患者進行臨床診症的經驗，透過「內外兼修」理念，有效及迅速地解決各種肌膚問題。

Murad由皮膚科醫生Dr. Howard Murad於1989年創立。

Murad由皮膚科醫生Dr. Howard Murad於1989年創立。

Dr. Murad成功研製高滲透度且穩定的獨家專利三重活性A醇科技，主打維他命A醇的技術及成果，亦是首個品牌推廣「早CA」的保養概念，開拓出在美容界知名的護膚程序。

Murad是首個推廣「早C晚A」保養概念的品牌。

Murad是首個推廣「早C晚A」保養概念的品牌。

早C：悅活禦顏維C精華 $700/30ml

早C：悅活禦顏維C精華 $700/30ml

C：悅活禦顏維C精華 3G」均勻亮白肌膚

精華採用更穩定、高滲透及高吸收「3G」專利技術，發揮經典成分維他命C的抗氧化效果，並延長透亮，有效淡化色斑，同時減少色素沉澱，使皮膚均勻亮白。精華更採用獨特的雙管設計，更好保存，不易氧化。

晚A：A醇青春煥顏面部精華 $700/30ml

晚A：A醇青春煥顏面部精華 $700/30ml

AA醇青春煥顏面部精華 3A」淡紋緊緻

這款精華自2017年推出起以來，深受顧客追捧，獨家「3A」技術，加入三重活性A醇科技（速效A酯、緩釋A醇與A醇增強因子），能深入肌底，有效對抗初生紋，令肌膚更光滑緊緻。速效A酯能為肌膚注入飽滿活力；另一部分的A醇則封存起來，進入肌膚後再溫和緩釋，藉此降低A醇常見的刺激作用；更能持續釋放有效成分，3種技術綜合作用帶來快速效果的同時，又能溫和不刺激皮膚。

A醇青春煥顏晚霜 $700/50ml

A醇青春煥顏晚霜 $700/50ml

這款晚霜是品牌的另一熱賣產品，有效令肌膚更緊緻明亮，撫平細紋皺紋，並為肌膚注入水分。獨家三重活性A醇科技能溫和地加快肌膚代謝煥新，強化肌膚屏障，肌膚更顯嫩滑。

同步開設期間限定店

Murad除了開設香港首間專櫃，更於即日起在尖沙咀連卡佛設置期間限定店，設計貫徹品牌的鮮明色彩配合簡潔優雅風格，並提出一系列的期間限定店優惠。

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Murad即日起在尖沙咀連卡佛設置期間限定店。

Murad即日起在尖沙咀連卡佛設置期間限定店。

專櫃地址：九龍尖沙咀廣東道連卡佛專櫃

電話：3421 1286

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